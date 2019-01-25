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В Париже авиапассажиров эвакуировали из-за модных туфель 

Российская Газета 1 час назад
Туфли с подсветкой стали причиной эвакуации нескольких залов парижского аэропорта Орли. Тревогу вызвал багаж женщины, вылетавшей в Касабланку.
Во время досмотра ручной клади был обнаружен предмет, похожий на взрыватель. Вокруг двух залов четвертого терминала оперативно был установлен «периметр безопасности». Несколько рейсов отложили, а пассажиров эвакуировали, пишет РИА Новости.
На место происшествия прибыли саперы. Они установили, что подозрительным предметом оказались туфли, снабженные элементами подсветки. Их обладательница является сотрудником модного журнала.
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Мода , РИА Новости
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