В Париже авиапассажиров эвакуировали из-за модных туфель 

Туфли с подсветкой стали причиной эвакуации нескольких залов парижского аэропорта Орли. Тревогу вызвал багаж женщины, вылетавшей в Касабланку.
Во время досмотра ручной клади был обнаружен предмет, похожий на взрыватель. Вокруг двух залов четвертого терминала оперативно был установлен «периметр безопасности». Несколько рейсов отложили, а пассажиров эвакуировали, пишет РИА Новости.
На место происшествия прибыли саперы. Они установили, что подозрительным предметом оказались туфли, снабженные элементами подсветки. Их обладательница является сотрудником модного журнала.