Какие бывают виды бюстгальтеров

Разбираемся, какие бывают бюстгальтеры помимо классического. Теперь вам точно будет проще объяснить консультанту, какой именно вам нужен!

Бралетт

Бюстгальтер без косточек и чаще всего без застежек. Особенность — мягкая треугольная чашечка. Часто делается из прозрачного тонкого кружева, украшается бисером и вышивкой. Самые смелые девушки носят бралетт в качестве топа под жакеты и джемперы с V-образным вырезом. Модель не подойдет девушкам с пышными формами, так как не обеспечит достаточную поддержку, на всех остальных смотрится невероятно сексуально!

Бандо

Лиф без бретелей. Настоящая палочка-выручалочка, когда дело касается платьев и топов с открытми плечами или тонкими лямочками.

yapokupayu

Выбирайте модели с глубокими чашками и силиконовой лентой внутри — такой лиф будет комфортен в носке.

Пуш-ап

Вариант для тех, кто хочет сделать формы более пикантными. Бюстгальтеры пуш-ап бывают различных форм, главная особенность — вкладки внутри чашки, которые приподнимают грудь, визуально увеличивая ее на размер или более.

Корбей

Этот бюстгальтер похож на классический, но имеет гораздо больший вырез, открывая грудь наполовину. Кружевные варианты смотрятся особенно привлекательно.

yapokupayu

Модель отлично подойдет для лета, а также любительницам глубоких декольте.

Балконет

Данный вид бюстгальтера сконструирован таким образом, чтобы поддерживать грудь только снизу, поэтому лямки часто отстегиваются.

yapokupayu

Достаточно сильно оголяет грудь, подойдет для ношения открытой одежды.

Бюстье

Напоминает узкий топ со вшитыми косточками, может быть как с лямками, так и без. Отлично поддерживает грудь и подчеркивает тонкую талию. Идеальный вариант для особого случая!

Планж с U-образным вырезом

Вырез такого бюстгальтера опускается на несколько сантиметров ниже груди, что делает его универсальным для вечерних платьев с глубоким вырезом и откровенных топов.

yapokupayu

Выбирайте вариант нюдового оттенка и без декора, такой выручит в любой ситуации.

Спортивный

Главная задача спортивного бюстгальтера — обеспечить комфорт во время занятий спортом.

yapokupayu

Модели изготавливаются из технологичных тканей, которые отлично впитывают влагу и дышат, дизайн не перегружен ненужными деталями.