Какие бывают мамы: замечания стилиста

Парадоксально, но детская площадка — одно из тех редких мест, где глаза стилиста буквально разбегаются от близкого соседства совершенно разных стилей, форм и функционального назначения одежды. Если присмотреться к гардеробу молодых мам, которые выводят своих чад на свежий воздух, то можно заметить несколько любопытных особенностей, позволяющих родительницам с первого взгляда отыскать на площадке родственную душу.

Практически все женщины рано или поздно знакомятся с понятием материнства и открывают для себя новый мир, полный неизведанных забот. Немаловажен в новом измерении и вопрос, в каком виде появиться на детских площадках. Для кого-то старый спортивный костюм из разряда «не жалко» и тугой пучок давно немытых волос — неотъемлемые атрибуты прогулок на свежем воздухе, ну а некоторые перед потенциальной встречей с другими родительницами наряжаются дольше, чем на свидание, и выглядят посреди горок и песочниц не просто ухоженно и стильно, а даже слегка неуместно.

Существует 5 основных видов мам, с которыми вы обязательно сталкивались на детских площадках во время прогулок со своим ребенком.

Гламурные дамочки

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Уложенные волосы, боевой раскрас и безупречный маникюр, звенящие нити браслетов, колье и серьги, а главное — каблуки. Именно так на детской площадке выглядит «стильная и ухоженная женщина», которая в данный момент ввиду сложившихся обстоятельств коротает свое время в декрете. Ребенок модницы зачастую как кот, то есть гуляет сам по себе, в то время как родительница, прибившись к стае себе подобных, трещит часами напролет. В особо тяжких случаях они одеты не хуже звезд, а фешенебельные демисезонные сапожки на 10-сантиметровом каблуке выполнены из замши, и именно в них им придется идти в песок и грязь спасать свое ревущее чадо.

Образцовая мама

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Хотя в одежде образцово-показательные мамы пропагандируют минимализм: прямой силуэт, минимум деталей, гладкую прическу, строго плоскую подошву и неяркие цвета — распознается типаж прежде всего по поведению. Они всегда гуляют дольше всех, посещают все развивашки и с завидным спокойствием в тысячный раз проходят неизменный круг горки-качели, следуя за ребенком по пятам. Глядя на них, понимаешь, если кто-то из присутствующих и может похвастаться идеальным порядком и обедом из пяти блюд на плите, то только они.

Мама-активистка

Удобство, практичность, функциональность — вот главные правила в гардеробе у мам-активисток, которые, кажется, единственные не заморачиваются по поводу отражения в зеркале и получают настоящее удовольствие от прогулок. Оно и немудрено, ведь занятий вокруг хоть отбавляй. Такие мамы усердно лепят куличики наперегонки с ребенком, играют в догонялки, могут бесконечно рассматривать гусениц и считать камушки в траве. Более того, они относятся к тем редким экземплярам, которые в настигшем ажиотаже могут вслед за своим чадом взбираться на горки и скатываться с них. Впрочем, из-за часто непрезентабельного вида являются любимой темой сплетен у гламурных коллег.

Занятая родительница

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Будучи приверженцами классики, занятые мамы частенько появляются на детских площадках в блузках, водолазках, строгих юбках, брюках, а их любимая обувь — элегантные лодочки на небольшом каблуке с закругленным носком. Они спокойно сидят на лавочке и потягивают кофе, пока малыш бегает и познает мир вокруг. Нередко такие мамы не выпускают телефон из рук и им откровенно некогда общаться с окружающими, ведь они решают важные дела, будь то часовой рабочий разговор или изучение ленты Инстаграма. Замечания ребенку они категорически не делают, а в самых крайних случаях все воспитательное воздействие заключается в выуживании чада из центра событий. Из-за ярко выраженного безразличия к происходящей вокруг жизни считаются врагом номер 1 для образцовых мам.

Астральные мамы

То ли будучи полностью вымотаны материнством, то ли по каким другим причинам, однако астральные мамы достают на прогулку то, «что выпало из шкафа». Неделю немытые волосы, рваные треники или мужские сланцы — каких только казусов не увидишь, присмотревшись к ним получше. Своей главной задачей они считают спустить на улицу пакет с игрушками, после чего с чувством выполненного долга пытаются хоть как-то расслабиться возле песочницы, сосредотачивая все свое внимание на пачке семечек, а в исключительных случаях не брезгуют и пивом с сигаретой. Что угодно, лишь бы забыться и отвлечься от жизненных проблем.