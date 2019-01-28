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Мода на бедность: почему быть богатым не круто 

Eva.ru 19 часов назад
Фото: Eva.ru
Обращая внимание на вещи в магазинах, мы часто недоумеваем: «что это вообще такое и почему оно столько стоит?!». Если несколько лет назад досадные дыры на одежде пытались спрятать, то сейчас они не исчезают из списков «маст-хэва» уже не первый сезон. Модели, похожие на бедных студентов, гордо вышагивают по подиуму в одежде, которая в действительности стоит миллионы. Почему так происходит? Все просто: быть бедным стало модно.
За пиком неизменно идет спад. Долгое время богатство и роскошь были неотъемлемым атрибутом в жизни успешного человека. Разумеется, имитировать успешность, которой (пока) нет, старались все. И если звезды блистали в дизайнерских нарядах, обычные женщины покупали подделки с кричащими логотипами или хотя бы старались одеваться красиво и аккуратно, что тоже было призвано создать ощущение жизненного успеха. Сейчас мы наблюдаем противоположную тенденцию — главными символами успеха стали свобода, комфорт и самовыражение. А вот карьера, богатство и жизненные блага не только отошли на второй план, но и вовсе перестали почитаться, вызывая скорее раздражение, чем восхищение. Разумеется, это не могло не отразиться на моде. В моде сейчас не просто нейтральная одежда, а даже имитация бедности. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на популярные бренды с молодой целевой аудиторией. Вероятнее всего, вам будут предложены вещи в стиле оверсайз, доведенном до абсурда, многочисленные толстовки с «вытянутыми» рукавами, заплатки и дыры.
О феномене моды на нищету высказывался и историк моды Александр Васильев: «Сейчас в моде нищета и бедность, поэтому выглядеть как отбросы общества — очень популярно. Сейчас в моде „рванинка“, это не только джинсы, но и заплаты. Тренд — грязные волосы. Тренд — на бороды и усы. Тренд — на всех тех беженцев, которые заполонили Европу. Поэтому, если вы выглядите, как один из тех клошаров, то вы, конечно, в тренде», — иронично заявил Александр, который всегда придерживается элегантного стиля в своей одежде.
Однако образ «клошара», как назвал это Александр Васильев, вовсе не предполагает некачественной или очень дешевой одежды, в отличие от реальных нищих. Современные марки, делающие ставку на такую моду, выбирают для изготовления одежды приятные в носке материалы, зачастую создавая контраст между вещью «с чужого плеча» и использованной при ее изготовлении дорогой тканью. Невозможно не отметить тот факт, что мода и в принципе становится все менее важной для большей части людей. Признаться, что одеваешься в секонд-хенде, больше не зазорно, наоборот, это демонстрирует наплевательское отношение к капризам моды, кардинально меняющейся каждый год, и выдает в вас человека, у которого есть за душой нечто большее, чем тренды и лейблы. И хотя еще Александр Сергеевич Пушкин вложил в уста своего персонажа фразу «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», общество, уставшее от потребления, предпочитает обращать внимание на более важные вопросы.
Однако этот тренд на аскетизм и показную бедность сейчас присутствует не только в моде. Новый тренд — дауншифтинг — охватывает все области жизни. Вместе с ним стало популярно использование органических продуктов, стремление к жизни на природе, отсутствие работы по графику. Сейчас многие состоятельные люди стараются уйти от излишнего пафоса, порой и вовсе отказываясь от гедонистического подхода к жизни. И, думаю, чуть менее активное потребление не помешает нам всем.
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Мода , Александр Васильев
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