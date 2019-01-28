Находчивая невеста заказала платье с карманами

Для многих девушек основным моментом в подготовке к свадьбе главным является свадебное платье. Однако каким бы красивым не был наряд невесты, у него есть один существенный недостаток — отсутствие карманов. Стоит отметить, что если в платье героини фильма «Секс в большом городе» Керри Брэдшоу эта практическая деталь была, то ей бы не пришлось потом искать свой сотовый телефон и, глядишь, свадьба бы с мужчиной ее мечты в назначенный день все-таки состоялась.

Мы были удивлены. 24-летняя Ив Пэтерсон, готовясь к бракосочетанию, решила учесть этот момент. Она заказала сшить платье с карманами для венчания не только для себя, но и подружек новобрачной, чтобы у каждой девушки была возможность положить туда всякие мелочи. Наряды получились красивыми и практичными одновременно. Фото со свадьбы изобретательной невесты уже во всю «гуляет» по Сети и, как отмечает британское издание Metro, стало вирусным. Сама же Ив рекомендует всем невестам подумать о карманах не только для своего платья, но и нарядов подружек невесты, так как там, ко всему прочему, удобно хранить конфеты.