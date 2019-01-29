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Модницам не обойтись: 5 носибельных трендов сезона весна-лето 2019 

WomanHit.ru 14 минут назад
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru расскажет, что стоит купить, чтобы выглядеть сногсшибательно
В грядущем сезоне дизайнеры сделали ставку на практичность — большинство трендов применимы для повседневного стиля. Проанализировав показы культовых модных домов и посоветовавшись со стилистами, мы выделяем основные тренды грядущего сезона:

Бежевая кожа

Модные дома зачастую предлагают тренды, неприменимые в повседневной жизни. Однако в этом сезоне они однозначно утвердили привычную нам гамму в качестве трендовой. Пастельные цвета, в особенности бежевый и его вариации, так или иначе мелькали на подиумах Парижа и Нью-Йорка. Дизайнеры утверждают, что каждой моднице необходимо купить вещь бежевого цвета, желательно выполненную из кожи — тренч или костюм свободного кроя, возможно асимметричное платье или рубашку.

Горох

Романтичный принт запал в сердца кутюрье! Дизайнеры предлагают разные вариации — от классического черно-белого гороха до нестандартного разноцветного. Выбирайте размер «горошин» в зависимости от типа фигуры. Для обладательниц широких бедер и пышной груди подойдет крупный горох — он не будет полнить вашу фигуру. Худощавым девушкам, напротив, стоит выбрать принт с мелким горохом, который за счет сложного рисунка добавит объема в правильных местах.

Вареный деним

Вспоминаем эпоху 80-х с ее широкими джинсами, объемными куртками и пр. Во время шопинга присмотрите любой предмет гардероба с замысловатым рисунком — вареный деним держится на пике моды второй сезон подряд. Это однозначно должна быть светлая джинса, а степень «пятен» выбирайте на свой вкус. Советуем выбирать модели с объемными рукавами свободного кроя — это еще один тренд сезона.

Плиссировка

Не спешите закидывать на дальнюю полку шкафа плиссированные юбки! В новом сезоне дизайнеры продолжают развивать тенденцию, отдавая дань моде 80-х. Экспериментируйте: выберите рубашку или брюки из ткани-гармошки. Отлично будут смотреться длинные плиссированные платья бежевого цвета с акцентом в виде ремня на талии. В той же категории оборки, кружево и рюши — не отказывайтесь от невинного образа юной девушки. Грамотный лук визуально сбавит ваш возраст, добавив вам капельку кокетливости.

Необычный принт

Змеиная кожа, крупные цветы, этнические мотивы — главные тренды весенне-летнего сезона. Не бойтесь облачиться в ультрамодные леггинсы под змею или выбрать платье с рисунком из бутонов роз. Достаточно «нейтрализовать» образ за счет сочетания с простыми вещами, например, белой хлопковой футболкой, или аксессуарами, чтобы не перейти грань между стилем и вульгарностью.
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