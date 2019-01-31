Мусульман оскорбили новые кроссовки

Мусульмане требуют от производителя Nike отозвать из продажи кроссовки Nike Air Max 270. Они усмотрели в надписи на подошве новых кроссовок, выполненной арабской вязью, сходство с именем «Аллах».

Петиция с требованием изъять кроссовки размещена на сайте change.org и набрала на момент написания заметки около 18 тысяч подписей.

Nike

«Размещение имени Бога на обуви — возмутительный и ужасающий поступок со стороны Nike», — говорит автор петиции. В 1997 году Nike уже отзывала партию продукции из-за такого же сходства.