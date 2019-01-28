Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже арестовали свадебное платье 

АиФ + ещё 1 8 часов назад
Фото: Федеральная служба судебных приставов
Свадебный салон не вернул девушки деньги за бракованное платье, тогда приставы наложили арест на имущество магазина.
В Воронеже судебным приставам пришлось арестовать свадебное платье, чтобы добиться выплаты задолженности, сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области.
Девушка купила в свадебном салоне вечернее платье, но потом оказалось, что вещь была бракованная. Покупательница обратилась в суд. Магазин обязали вернуть девушке деньги за товар — 23 тысячи рублей.
Однако отдавать немалую сумму продавец не спешил, тогда к нему пришли судебные приставы и наложили арест на одно из свадебных платьев в салоне.
Если задолженность не будет погашена, свадебное платье отдадут на реализацию.
АиФ: последние новости
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018 В Орле открылся новый салон оптики «Сею, посеваю, с Новым годом поздравляю!» Как отмечали праздник наши предки
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стоит купить, чтобы выглядеть сногсшибательно
Мадонна кардинально сменила имидж2
Почему девушкам нравятся плохие парни
5 предметов в квартире, которые выдают провинциала217
Интимофобия: чем вызван страх близости
Видео
Рамблер/гороскоп на 29 января
Психология
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Дапкунайте встречается с молодым любовником
Звёзды
Психолог объяснил, почему Аршавин избегает детей
Звёзды
Помощница Петросяна получает от 700 тысяч рублей
Звёзды
Власти принудят россиян к здоровому питанию
Здоровье
Куценко заставил поклонников поволноваться
Звёзды
Фанаты Бузовой гадают, почему от нее отписалась сестра
Звёзды
Чем опасны белые полоски на курином филе
Еда
Что не стоит есть на завтрак
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение