В Воронеже арестовали свадебное платье

Свадебный салон не вернул девушки деньги за бракованное платье, тогда приставы наложили арест на имущество магазина.

В Воронеже судебным приставам пришлось арестовать свадебное платье, чтобы добиться выплаты задолженности, сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области.

Девушка купила в свадебном салоне вечернее платье, но потом оказалось, что вещь была бракованная. Покупательница обратилась в суд. Магазин обязали вернуть девушке деньги за товар — 23 тысячи рублей.

Однако отдавать немалую сумму продавец не спешил, тогда к нему пришли судебные приставы и наложили арест на одно из свадебных платьев в салоне.

Если задолженность не будет погашена, свадебное платье отдадут на реализацию.