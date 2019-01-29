Японский бренд выпустил «копыта» для женщин

Женская обувь — штука странная. Мужчины удивляются, как женщины могут передвигаться на высоченных шпильках, на которых и стоять-то сложно, лучше сидеть и не дышать. Но производители обуви, видимо, посчитали, что мало на долю женщин выпало страданий, и выпустили сандалии в виде копыт. Как в них ходить и не ломать ноги, остается загадкой.

bigpikcha.ru

Созданные японским брендом Walpurgis деревянные сандалии в виде копыт выглядят как реальная угроза вывиха лодыжки. Но разве это имеет значение, когда вы хотите стать грациозной ланью?

Первое, что бросается в глаза, — отсутствие каблука. То есть в этих сандалиях вообще не предусмотрена опора для пятки. Поэтому возникает резонный вопрос: как в этой обуви ходить? Мы и представить не можем, сколько ссадин и синяков вы набьете прежде, чем научитесь хотя бы ровно стоять на этих «копытах». Но эффект того стоит. Вряд ли найдется хоть один человек, который не обратит внимания на даму в такой обуви (и, скорее всего, покрутит пальцем у виска).

bigpikcha.ru

Стоит такое сомнительное удовольствие 410 долларов, то есть больше 20 тысяч рублей. «Копыта» были доступны к предзаказу еще в сентябре 2017 года, а в начале 2018-го появились в продаже. На данный момент модели с черными и белыми лентами уже раскуплены. Судя по всему, женщинам нравится страдать, да еще и платить за это.