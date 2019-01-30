Женщин попытались отвадить от бриллиантов

Модные эксперты порекомендовали любителям бриллиантов отдать предпочтение жемчугу при выборе украшений с драгоценными камнями. Об этом сообщает Vogue.

Моду на жемчуг возродила бывший креативный директор модного дома Celine, британский дизайнер Фиби Фило. По данным издания, именно она «превратила» классические драгоценности в современный тренд.

В настоящий момент жемчужные серьги и ожерелья стали одними из наиболее популярных украшений у фэшн-блогеров, в частности у дизайнеров Ванессы Хонг, Йойо Чао и Дженни Чиполлетти.

Кроме того, жемчуг появился в ассортименте мировых ювелирных брендов, таких как Chan Luu, Sophie Monet, Ippolita, а также у производителей товаров масс-маркета, например, Mango.