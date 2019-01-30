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5 белых блузок, которые никогда не выйдут из моды 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Пожалуй, самая универсальная вещь в гардеробе женщины — это белая блузка или рубашка. А если она еще и правильно подобрана, то вне всякого сомнения станет незаменимой. Главное, верно определиться с фасоном. Впрочем, есть несколько классических моделей, которые никогда не выйдут из моды.
Сегодняшнее общество можно смело охарактеризовать как поколение офисных клерков. Большая часть людей дни напролет трудится в крупных корпорациях, где строго следовать надо не только рабочему графику, но и определенному дресс-коду. И если мужчинам не составит труда одеться в соответствии с установленным уставом, то женщинам подчас приходится столкнуться с тяжелым выбором — практично или красиво, удобно или модно, скромно или интригующе.
Коко Шанель была уверена: настоящей женщине не надо иметь в гардеробе множество различных нарядов. Вполне достаточно нескольких базовых вещей, которые идеально сочетаются друг с другом.
Неплохо было бы добавить еще, что есть такие вещи, которые, невзирая на всевозможные веяния фешн-индустрии, никогда не выйдут из моды. Как и знаменитое маленькое черное платье, белоснежные блузки давно заняли почетное место в азбуке классического гардероба любой женщины. Впрочем, кроме офиса очаровательные, игривые, элегантные и невероятно женственные блузки великолепно подойдут и для прогулки с детьми, свидания, шопинга или похода в кино с подругами. В них всегда удобно и они идеально сочетается, как с джинсами и брюками, так и с юбкой и шортами. Кроме того, многие блузки будут выигрышно смотреться практически на любом типе фигуры. Но на какие фасоны блузок стоит в первую очередь обратить внимание?

КЛАССИЧЕСКАЯ БЛУЗКА-РУБАШКА

Этот фасон по праву считается самым популярным. Конечно, главным условием является длинный рукав и мужской крой (то есть без выточек или, попросту говоря, не приталенная). Под такую модель отлично подойдут как строгие брюки, так и свободные джинсы. Кроме того, она будет отменно смотреться в сочетании с плиссированной юбкой или юбкой-карандаш. Если в вашем шкафу до сих пор нет такой рубашки, стоит заглянуть в наш раздел «Промокоды» и выбрать самые актуальные модели с большими скидками.

БЛУЗКА С БАНТОМ

Данная модель пользуется популярностью во многом из-за своей элегантности. Благодаря банту она выглядит женственно и даже романтично. В ней вас по достоинству оценят, как на защите дипломной работы, так и в парке на свидании. Модель была введена в моду Коко Шанель в конце 50-х годов прошлого столетия. Также она была невероятно популярна в 80-е годы двадцатого века.

БЛУЗКА С ВОЛАНАМИ, ОБОРКАМИ ИЛИ ЖАБО

Игривой и немного легкомысленной может на первый взгляд показаться блузка, украшенная рюшами или жабо. Однако она станет отличной альтернативой классической рубашке. Идеально сочетается практически с любым стилем одежды, а обладательницам небольшой груди заметно добавит объема.

БЛУЗКА С БАСКОЙ

Оригинально смотрятся блузки с баской. Этот элемент кроя придаст женственности образу и эффектно подчеркнет талию. Такой фасон станет идеальным решением для тех, кто хочет визуально увеличить бедра. Впервые баска появилась в Испании, но когда именно, сегодня уже трудно сказать. Она эффектно украшала одежду испанских басков (вот и соответствующее название). За многие десятилетия мода на баску то появлялась, то исчезала, окончательно закрепившись лишь к концу восемнадцатого века.

БЛУЗКА С ЗАПАХОМ

Блузка с запахом (халатная блузка) кажется самой неофициальной из всех представленных моделей. Будьте аккуратны: глубокое декольте грозит оконфузить вас в любой момент. Впрочем, нет нужды бояться данного фасона. Во-первых, при правильном сочетании эта блузка придаст образу загадочности, а во-вторых, она идеально подойдет тем, кто сильно переживает из-за набранных лишних сантиметров в области талии.
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