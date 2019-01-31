Цветные украшения для черных вещей

В ближайшие месяцы мы рассчитываем увидеть вокруг себя предостаточно черного цвета, поэтому вместо того, чтобы расстраиваться, лучше напомним себе о том, что это самый элегантный цвет и самый дружелюбный для ярких, впечатляющих аксессуаров и украшений. Так что не откладывайте далеко ни ваше черное платье, ни костюм, ни свитер с пометкой «мрачно»: в присутствии украшений с цветными камнями угрюмое настроение исчезнет само собой.

Брошь с фианитами

Говорят, орхидеи — капризный цветок, который не так-то просто «приручить» у себя дома. Если вы уже терпели цветочные «неудачи», то переходите от бутонов настоящих к бутонам ювелирным — они даже еще краше!

Золотая подвеска с аметистом и фианитами

Когда вокруг становится меньше ярких красок, мы восполняем дефицит цвета с помощью украшений. Ведь у драгоценных и полудрагоценных камней найдутся все оттенки, которые даже и в природе встречаются редко.

Золотое кольцо с гранатом и раухтопазом

Цветовая гамма этого украшения зиме назло собрала в себе оттенки летнего леса — спелых ягод, зеленых хвойных деревьев и протоптанных тропинок для неспешных прогулок.

Золотые серьги с танзанитом и топазами

Прозрачно-голубой, светло-фиолетовый и нежно-лиловый — три потрясающих пастельных оттенка камней в этом украшении так и просят к себе такую же лаконичную компанию: бежевый свитер или блузку цвета крем-брюле.

Золотой браслет с топазами

Топазы посреди холодной зимы напоминают нам, что где-то есть бирюзовые бухты с белоснежным песком, который в жаркий день солнце окрашивает в оттенок розового золота.

Золотая подвеска с фианитами

Цветные камни и кристаллы помогают ювелирам создавать сюжетные украшения и оживлять героев ваших маленьких аксессуаров. Таких, как этот очаровательный пес с глазами из ярко-красных фианитов.

Серебряные серьги с фианитами и эмалью

Не камнями едиными мы будем пополнять этой зимой свою коллекцию. Посмотрите, как роскошно цвет передает эмаль, превращаясь в холст для ювелирного рисунка!

Золотое кольцо с турмалином

Загадайте желание, и пусть его исполнит камень. Турмалин, например, заряжает своих обладателей энергией, а также охраняет здоровье.