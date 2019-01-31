Бренд нажился на самом длинном в истории сериале

Итальянский люксовый бренд Off-White выпустил новую продукцию c персонажами и сценами из самого длинного в истории телевидения сериала «Симпсоны» (The Simpsons). Одежда появилась на официальном сайте марки.

Речь идет о белых футболках с изображением дома семейства Симпсонов и красным автомобилем во дворе. Стоимость одной футболки — 22 675 рублей, они уже полностью распроданы на сайте, как и большинство вещей из коллекции Off-White x Simpsons.

В октябре 2018 года компанию Off-White назвали самым популярным производителем одежды. На основе проведенного анализа эксперты заключили, что бренд афроамериканского дизайнера Вирджила Абло стала самой востребованной в мире, обогнав модные дома Gucci, Balenciaga, Prada и Burberry.