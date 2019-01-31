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Бренд нажился на самом длинном в истории сериале 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Off-White
Итальянский люксовый бренд Off-White выпустил новую продукцию c персонажами и сценами из самого длинного в истории телевидения сериала «Симпсоны» (The Simpsons). Одежда появилась на официальном сайте марки.
Речь идет о белых футболках с изображением дома семейства Симпсонов и красным автомобилем во дворе. Стоимость одной футболки — 22 675 рублей, они уже полностью распроданы на сайте, как и большинство вещей из коллекции Off-White x Simpsons.
В октябре 2018 года компанию Off-White назвали самым популярным производителем одежды. На основе проведенного анализа эксперты заключили, что бренд афроамериканского дизайнера Вирджила Абло стала самой востребованной в мире, обогнав модные дома Gucci, Balenciaga, Prada и Burberry.
Вирджил Абло — дизайнер, художник, архитектор и инженер, уроженец Рокфорда, штат Иллинойс. Учился в университете Висконсина в Мэдисоне и получил диплом архитектора в Технологическом институте Иллинойса. Сотрудничал с домом Fendi и другими марками. Бренд Off-White Абло основал в 2012 году, с 2015 года марка представляет свои коллекции на Неделе моды в Париже. В марте 2018 года французский модный дом Louis Vuitton назначил Вирджила Абло руководителем направления мужской одежды.
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Мода , Louis Vuitton
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