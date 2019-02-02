Ушедшая от неверного мужа Кравец подбирает свадебное платье

В Доме моды Валентина Юдашкина состоялась презентация коллекции иудаики. Но главную светскую львицу Москвы — певицу и модель Алену Кравец — интересовали не дизайнерские кипы и не изысканные бокалы для ритуального еврейского обряда кидуш. К кутюрье она пришла за… свадебным платьем.

Официально с неверным мужем Алена Кравец пока не разведена — ее адвокат Лариса Широкова только готовит документы к сложному бракоразводному процессу. Но чтобы отвлечься от тяжелых мыслей и затяжной хандры, Алена пошла в место, которое девушки называют райским, — в магазин дорогой одежды.

Шелковые, кружевные и бархатные, с камнями, стразами и шитьем — каждый наряд от Юдашкина поражает воображение кроем, фасоном, отделкой. И ценой.

Только Алене эта красота, увы, пока не по карману.

"Я ушла от мужа, живу на окраине Москвы в хрущевке, хожу в магазины экономкласса, и роскошь, которая, как казалось прежде, была словно создана для меня, теперь временно мне не по карману, — рассказала Алена корреспонденту "Дни.ру". — Но я надеюсь, что встречу хорошего человека, который снова превратит мою жизнь в сказку, и я почувствую себя принцессой. Пока же зашла в бутик просто помечтать и на пару мгновений почувствовать себя счастливой!"

Напомним, Кравец после возвращения из отпуска нашла под семейным ложем чужое нижнее белье. И заподозрила мужа в неверности. Эфир программы "На самом деле", посвященный этой истории, побил рекорды по просмотрам, а сочувствующие Алене поклонники теперь наперебой предлагают ей помощь.