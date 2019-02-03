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Что купить на финальной распродаже: 7 действительно нужных покупок 

Я Покупаю 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Когда на ценнике скидка в 70%, здравый смысл отходит на второй план. Что купить на финальных распродажах, чтобы не потратить деньги впустую?

Базовые вещи

Классические синие джинсы, сорочка в мужском стиле, белая футболка — все то, из чего можно собрать комплект за две минуты до выхода. Выбирайте вещи простого кроя без ярких принтов, ищите натуральные составы — такая одежда будет актуальной и завтра, и через год. Перед шопингом проведите ревизию базы в гардеробе, иначе есть риск купить пятнадцатую белую футболку. Белье
Комплект белья никогда не бывает лишним, а со скидкой можно купить что-нибудь интересное, чтобы порадовать вторую половинку. Перед такой покупкой не забудьте узнать, какое белье нравится мужчинам.

Домашняя одежда

Долой футболки в пятнах и растянутые леггинсы! Если выбросите все вещи, потерявшие приличный вид, то сможете со спокойной совестью отвести душу на распродажах. Не обязательно заходить в специализированные магазины: футболка с милым принтом, легкие брюки, толстовка и мягкое трикотажное платье — вот и целая домашняя капсула.

Одежда для особого случая

Конец распродаж — приятный повод купить особенную вещь: от новогодних коллекций наверняка осталось что-нибудь в пайетках или с перьями. Только выбирайте что-то одно — юбку, топ или туфли, ведь праздничную одежду мы надеваем не каждый день, так что охапка распродажных платьев в стразах будет пылиться в шкафу.

Аксессуары и обувь

Старайтесь не смотреть на трендовые модели, инвестируйте в действительно качественные классические вещи. Жесткая кожаная сумка без декора, хорошие ремни, минималистичные украшения и универсальные ботинки челси из натуральной замши прослужат вам не один год.

Пальто, куртка или дубленка

Покупка, за которую вы скажете себе спасибо и в следующем году. Правила выбора все те же: идеальная посадка и современный классический крой, никакой экономии на составе. Шерстяное пальто ниже колена в цвете кэмел, парка на меху или натуральная дубленка-авиатор как у Кендалл Дженнер — примеры удачного улова на распродаже, которые можно надеть сразу после покупки. Стоит поторопиться — такие варианты быстро распродаются.

Спортивная экипировка

Красивая спортивная форма мотивирует не бросать занятия. Тренировочные бра, беговые кроссовки, купальник или горнолыжный костюм, как у Sportalm со скидкой хотя бы в треть от начальной стоимости — повод обновить экипировку.
А что вы обязательно покупаете на распродажах?
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