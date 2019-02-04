Как стилисты меняют людей: фото до и после

Когда хочется перемен, но ничего не происходит, самое время заняться собой. Иногда новый образ способен запустить настоящую цепную реакцию невероятных изменений, которым стоит только начаться, а дальше их уже ничем не остановить.

Часто психологи советуют сменить имидж тем, у кого что-то не ладится в жизни: не клеятся отношения, не берут на новую работу, друзья не горят желанием встречаться и общаться. Стрижка, макияж и новый наряд действительно способны сотворить чудо — меняясь внешне, человек начинает менять и внутренне. Но здесь важно нравиться, в первую очередь, самому себе. Не стоит ориентироваться на вкусы окружающих, меняться нужно ради себя, а не других. Иначе чуда не произойдет. Кто-то прекрасно справляется с такой задачей самостоятельно, а кому-то может понадобиться помощь.

В нашей галерее — люди, которые смогли преобразиться благодаря стилистам.