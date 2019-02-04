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Модель снялась с нищими и разъярила публику 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: @babbuthepainter
Индийско-канадский дизайнер и модель по имени Баббу (Babbu) устроила модную фотосессию с бедняками и разгневала публику. Об этом сообщает Metro.
Девушка опубликовала в Instagram фотографии, на которых она позирует в желтом пиджаке и шортах с белыми надписями вроде spice girl («горячая штучка») на рыбном рынке в Мумбаи, Индия.
На некоторых снимках Баббу запечатлена в окружении бедно одетых мужчин-индусов, некоторые из которых босые, на других — с пожилой женщиной в традиционном индийском наряде.
Многие подписчики модели раскритиковали съемку.
«Интересно знать, а ты кому-нибудь из них заплатила за участие в съемке? Ведь очевидно, что с их помощью ты собралась заработать. Возможно, тебе стоило остановиться и задуматься, правильно ли ты поступаешь с этической точки зрения», —
прокомментировал один из них.
«Ты и твои работы мне всегда очень нравились. Но мне неприятно от того, что ты буквально используешь темнокожих рабочих в качестве фона для своей фотосессии»,
— возмутился другой.
Однако дизайнер ответила, что не собирается оправдываться, и предложила всем недовольным от себя отписаться.
В декабре 2018 года на официальном сайте бренда Forever 21 появился разноцветный свитер с надписью «Ваканда навсегда» и маской главного героя, созданного по мотивам фильма «Черная пантера». Внимание покупателей привлек белокожий парень со светлыми волосами, рекламирующий товар. Покупатели обвинили фирму в расизме, поскольку изображенный на вещи персонаж — африканец.
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