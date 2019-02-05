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10-летний бьюти-блогер стал кумиром модниц 

Рамблер 24 минуты назад
Харрисон Шварц живёт в Чикаго. Парнишке 10 лет, он обычный школьник, который обожает свою собаку и часто проводит время за видеоиграми. Но есть у Харрисона и не совсем необычное хобби: он бьюти-блогер. В своём аккаунте в Инстаграме мальчик публикует фотографии, где предстаёт с ярким макияжем, и обучающие видео, где показывает, как наносить декоративную косметику. Кстати, аккаунтом владеют родители юного визажиста, поскольку завести аккаунт в Инстаграме можно лишь с 13 лет. Сейчас у парня уже полмиллиона подписчиков, он сотрудничает с известными косметическим брендами и, похоже, очень неплохо зарабатывает на увлечении.
Мода , Видео , Дети , Красота
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