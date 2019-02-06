Краткая история женских головных уборов

Краткая история о том, как появились первые шляпки и какие виды женских головных уборов были популярны.

Первая шляпа

Точную дату появления шляп установить невозможно. Древние греки считали, что первую шляпу людям преподнес бог Гермес, чтобы уберечь работников от палящего солнца. В Мексике бытует легенда, что однажды с небес на землю сошла богиня Сикомеайя с ворохом шляп в руках. Так или иначе, шляпки имели лишь практическое значение — уберечь голову человека от солнечных лучей.

Средние века

Первая поистине женская шляпка была придумана в 1395 году королевой Франции Изабеллой Баварской. Каркас для этой конусообразной шляпы создавали обычно из бумаги и жестко накрахмаленной ткани, а затем обертывали каким-нибудь дорогим материалом и украшали вуалью. Высота такой шляпы — генинны, определяла статусность дамы. Постепенно форма геннина трансформировалась и появилась шляпа с двумя концами, которая чем-то напоминала рожки на голове.

Чепец

В 16 веке женщины переняли моду у мужчин — дамы начинают носить широкополые шляпы из фетра. В это же время в Европе женщины начинают носить тюрбаны всевозможных расцветок и украшенные всеми видами перьев и камней, какие только можно было достать.

Затем в моду вошли чепцы, которые стали основой для таких видов шляп как берет, шляпа ток и высокая шляпа цилиндрической формы, которая и стала матерью цилиндра.

Больше цветов

В 17-18 веке главными признаками женской шляпки были обильные украшения. Некоторые дамские шляпки напоминали настоящие произведения искусства: на огромных шляпах были «высажены» целые клумбы цветов и драгоценностей.

Английский капор

19 век пестрил разнообразием фасонов женских шляп, мода на которые постоянно менялась. В моду успел войти нелепый капор, цилиндры, канотье и ковбойские шляпы, которые женщины, конечно, не забывали обтянуть шелком и украсить лентами.

XX век

Во время Первой мировой войны женщины носили небольшие простые шляпки, например, в моду вошел силуэт клош, который отлично подходил под короткую стрижку эмансипированных девиц. Вторая мировая война заставила женщин и вовсе отказаться от шляп в пользу платков.