Mercedes-Benz Fashion Week Russia объявляет новые даты и расширяется

Новые даты Mercedes-Benz Fashion Week Russia : 30 марта — 3 апреля 2019 года. В новом сезоне мероприятие видоизменится — Mercedes-Benz Fashion Week Russia займёт два уровня в ЦВЗ «Манеж», где будет построено три подиума, а Pop-Up Shop, впервые представленный осенью 2018 года, станет полноправной частью Недели моды. Три подиума в «Манеже» получат названия: один зал для показов будет называться «Мерседес-Бенц».

В новом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia ещё больше сосредоточится на поиске молодых талантливых дизайнеров — география расширится за счёт проекта Национальной палаты моды Global Talents, который стартовал в январе 2019 года.

Ян Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС»: «Мода остаётся одной из ключевых глобальных коммуникационных платформ для нашего бренда. Мы продлили договор на титульное спонсорство с Неделей моды ещё на три года, чтобы закрепить успех, достигнутый совместно с компанией „Артефакт“ с 2011 года, когда началось наше сотрудничество».

Новый контракт заключён на 6 сезонов, начиная с марта 2019 года. «Мерседес-Бенц РУС» подписал с Russian Fashion Week первое соглашение о титульном партнёрстве ещё весной 2011 года. За 16 сезонов Mercedes-Benz Fashion Week Russia встала в ряд мировых недель моды, но с фокусом на новые имена. В ближайшем сезоне Неделя моды увеличится — ещё больше дизайнеров смогут представить свои коллекции в Москве в разных форматах: подиумные показы, презентации, шоу-румы и пр.

В объединённом расписании Недели моды и сопутствующих модных мероприятий в октябре 2018 года было 175 дизайнеров. В новом сезоне только официальное расписание Mercedes-Benz Fashion Week Russia включит более 100 дизайнеров.

Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia: «Уже в весеннем сезоне на Mercedes-Benz Fashion Week Russia будет работать открытый бэкстейдж. У гостей появится возможность увидеть, как готовятся показы. Мы планируем сохранить концертную площадку, на которой модные артисты создадут музыкальное оформление для Mercedes-Benz Fashion Week Russia».