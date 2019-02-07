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97-летняя женщина неожиданно стала моделью и растрогалась 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Seth Wenig / AP
Американский коллекционер и дизайнер Айрис Апфель, которой в августе 2018 года исполнилось 97 лет, подписала контракт с одним из самых известных в мире модельных агентств IMG Models. Об этом сообщает Independent.
«Айрис — это икона стиля с огромным талантом. Она излучает креатив и вдохновение, и вместе мы будем искать возможность продемонстрировать миру ее природный дар. В свои 97 Айрис продолжает доказывать, что возраст — это всего лишь цифра»,
— поделился глава IMG Models Айван Барт.
В свою очередь, Апфель надеется, что ее успех в модной индустрии вдохновит и других пожилых женщин на воплощение своих мечт.
«Я очень воодушевлена. У меня никогда не было настоящего агента. Я всегда все делала сама и даже не думала, что однажды моя жизнь так круто изменится. Все случилось так внезапно! Кто бы мог подумать, что в 97 лет я стану девушкой с обложки журнала?»
— восхищается модель.
Ранее Апфель принимала участие в рекламных кампаниях брендов Mac Cosmetics и Kate Spade, снималась для журнала Vogue Italia и попала на обложку Dazed & Confused. Она также стала первым человеком в истории, который открыл собственную выставку одежды и аксессуаров в нью-йоркском Метрополитан-музее, не будучи дизайнером.
В мае 2018 года фотограф из Бирмингема Крисси Спаркс создала необычный фотопроект. Она предложила пятерым женщинам в возрасте от 58 до 78 лет сняться в эротичном белье в интерьерах будуара. Этим Спаркс хотела показать, что раскованной и сексуальной женщина может быть в любом возрасте.
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