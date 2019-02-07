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Объявлен самый популярный бренд одежды в мире 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Mark Sagliocco / Getty Images
Итальянский производитель люксовой одежды Gucci признан самым популярным модным брендом в мире. Об этом сообщает Independent.
Cпециалисты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, изучили онлайн-покупки шести миллионов пользователей в 12 тысячах интернет-магазнах.
Согласно их квартальному отчету, самым востребованным оказался Gucci, а самыми часто запрашиваемыми в поисковиках продуктами бренда стали классическая сумка на ремне Gucci Soho Disco bag и ремень с логотипом марки.
Второе место в рейтинге занял его предыдущий лидер — марка дизайнера Вирджила Абло Off-White. Третьей оказалась Balenciaga, четвертой и пятой — Moncler и Fendi соответственно.
В ноябре 2018 года эксперты Lyst объявили логотип американского стритстайл бренда Supreme самым могущественным в мире. На второе место после попала фирменная эмблема производителя одежды для спорта Champion, на третье — южнокорейская компания Fila. За ними последовали модные дома Prada, Fendi и Gucci.
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