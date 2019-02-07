Предложение пересесть на мужское лицо» попало под шквал критики

Российское отделение Rebook запустило рекламную кампанию, в которой использовало провокационные лозунги, среди которых — «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу». Публикации с героинями и надписями компания разместила в Instagram.

В кампании под названием «Ни в какие рамки» приняли участие чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Надписи, которые вызвали неоднозначную реакцию пользователей, были размещены на снимках с Маршенкуловой.

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В своем Telegram-канале она объяснила, что представитель Reebok — ее «давний фанат», который и предложил ей «сделать кампанию с дерзкими цитатами и концепцией».

Через несколько часов после того, как пользователи начали оставлять негативные комментарии в Instagram, Rebook удалила посты. Позднее Маршенкулова опубликовала голосовое сообщение, которое, по ее словам, записал ведущий специалист по маркетингу компании Reebok и инициатор кампании Александр Голофаст.

«Это цитата не о насилии, а о максимальной форме возможного удовольствия, которое женщина может получить сама и принести своему партнеру и своему мужчине. Большинство мужчин крайне стеснительно воспринимают тему кунилингуса и публично никогда не признаются, что они это делают и им это нравится. При этом тема минета совершенно общественно одобряемая и привычная. Поэтому этой цитатой мы говорим не об уничижении мужчин, наоборот, этой цитатой мы призываем их раскрепоститься и сломать стереотипы вместе с сильными женщинами»,

— говорит автор голосового сообщения.