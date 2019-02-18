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Как колготки на каблуках за 170 тысяч вошли в моду 

Рамблер 46 минут назад
Модные тенденции не стоят на месте и продолжают радовать новшествами. После того, как модный дом Fendi продемонстрировал публике новинку — ботильоны-носки, Balenciaga представил модникам колготки на каблуках.
Колготки на каблуках вмиг стали популярными, эксперты объясняли это тем, что в наше время все стремятся к унитарности — дизайнеры смогли объединить удобство колготок и функциональность брюк.
Некоторое время назад многие заявляли, что подобная тенденция быстро выйдет из моды, но в предстоящем сезоне дизайнеры продолжают выпускать леггинсы на каблуках все в новых расцветках и фактурах. Так, например, дизайнер Демна Гвасалия включил колготки на каблуках в новую весенне-летнюю коллекцию бренда, основанного Кристобалем Баленсиагой. Они доступны для продажи в бутиках и стоят больше 170 тысяч рублей.
Стоит отметить, что бренд Balenciaga одним из первых предложил гибридную инновационную обувь-одежду: трикотажные ботильоны-носки, колготки на каблуках и леггинсы на шпильке. Эксперты уверены, что эти тенденции прочно вошли в модный мир и встали рядом с такими универсальными вещами, как водолазка и тренч.
Однако, те модники, кто не готов выложить почти 200 тысяч за брендовую вещь, находят выход, как самим сделать модный лук. Кто-то делает дырки в носках и колготках для каблуков и надевает их поверх туфлей. Что только не сделаешь, лишь бы не отставать от моды.
Женский форум
Мода , Видео
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