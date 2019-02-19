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Модели показали интимные части тела на подиуме 

Lenta.ru + ещё 1 12 часов назад
Британский модельер Пэм Хогг (Pam Hogg) выпустила на подиум моделей в прозрачной одежде. Об этом сообщает The Sun.
Показ состоялся во время недели моды в Лондоне. Дизайнер представляла новую коллекцию осень-зима 2019, которая полностью состояла из откровенных нарядов: участницы шоу демонстрировали облегающие комбинезоны из капроновой ткани, через которые были видны их интимные части тела, и несли в руках хлысты. Некоторые костюмы были украшены нашивками из искусственного меха, другие — надписью Venus («Венера»).
Кроме того, в коллекцию вошла одежда, головные уборы и аксессуары из черного латекса и кожи в стиле БДСМ, а также нижнее белье из золотистого материала.
@ginaparr_makeup
На показе, в частности, выступили 18-летняя дочь британского актера Рэя Уинстона Элли Рей (Ellie Rae) и бразильская модель Элис Деллол (Alice Dellal), которая ранее принимала участие в шоу Chanel и Agent Provocateur.
Пэм Хогг — одна из ведущих британских дизайнеров, отличающихся «бунтарским» подходом к высокой моде и выпускающих провокационные коллекции.
Ранее в феврале, во время недели моды в Нью-Йорке, модель бренда Vaquera вышла на подиум со странной деталью на нижнем белье. Речь идет о небольшой подушке, к которой лентой привязали фейковое украшение в виде кольца с крупным бриллиантом.
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Мода , Видео , Рэй Уинстон , Chanel
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