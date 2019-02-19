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Умер Карл Лагерфельд 

Lenta.ru + ещё 64 2 часа назад
Умер модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Об этом сообщает Le Figaro.
Издание сообщает, что модельер плохо себя чувствовал последние несколько недель, но других подробностей не приводит. Причина смерти пока не называется.
Paris Match уточняет, что Лагерфельда срочно госпитализировали ночью 18 февраля, а утром во вторник, 19 февраля, он скончался.
В конце января Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа новой коллекции в Париже. Это событие взволновало посетителей показа, поскольку начиная с 1983 года модельер никогда не пропускал приветственных выходов в финале дефиле дома Chanel. Позднее представители бренда объяснили это усталостью креативного директора.
Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф, родился в 1933 году в Гамбурге. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.
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Мода , Видео , Другое , Карл Лагерфельд , Chanel
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