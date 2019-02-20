Как на самом деле живут модели

Кажется, что работа модели — самая простая. Они просто ходят по подиуму и фотографируются. Но мало кто знает, что на самом деле скрывается за красивой жизнью.

Как стать моделью

Иногда для того, чтобы попасть в профессию, нужно упорно работать, но в некоторых случаях скауты агентств сами замечают девушек. Например, знаменитую модель Карли Клосс нашли в торговом центре, а Алессандра Амбросио посещала специальную школу и ходила на кастинги самостоятельно. На начальных этапах девушки сами оплачивают портфолио и услуги фотографов. Чем лучше сними, тем выше вероятность, что их позовут на работу.

Заработок

Если вы новичок в модельном бизнесе, вам выдают место в аппартаментах и выдают карманные деньги. Например, В Нью-Йорке сумма составляет $160 в неделю (10 000 рублей). Из них $100 — оплата проезда, поэтому у новенькой модели остается немного денег на жизнь. По словам некоторых из них, на мероприятия они приходят просто, чтобы поесть. Оплата коммерческих съемок происходит через 2-3 месяца, поэтому они вынуждены ждать этих денег. Кроме того, агентства забирают себе часть суммы: в Париже — 70%, а в Лондоне и Нью-Йорке — 40%. Кроме того, 10% они должны отдавать той компании, с которой они начали работать.

Запрет на вечеринки

Иногда моделям разрешается посещать мероприятия — там можно познакомиться с влиятельными людьми из индустрии. Но другие вечеринки полностью запрещены. Например, девушки, которые живут в Азии, могут работать на клубы — там они всю ночь танцуют и стоят у барной стойки. Если агентство узнает о таком способе дохода, могут сделать выговор, штраф или даже отправить домой. Иногда они лишают модель денег из-за того, что у нее под глазами синяки.