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Частые ошибки при выборе нижнего белья 

Рамблер 2 марта 2019
Все мы беспокоимся о том, какую одежду мы сегодня наденем, но совсем забывает о нижнем белье.

Вы выбираете только шелк

Самый «правильный» материал для нижнего белья — хлопок. Шелк и синтетика не пропускают воздух. В связи с этим увеличивается риск удержания влаги. Это может привести к дрожжевой и бактериальной инфекциям. Если вы не можете изменить себе и хотите носить только шелковое белье, выбирайте то, у которого есть хлопковая подкладка.

Не покупаете новое белье

Все мы стараемся покупать новую одежду во время смены сезонов, но как часто мы обновляем гардероб с нижним бельем? На самом деле старые модели могут вызвать проблемы со здоровьем. Со временем ткань становится менее эластичная и растягивается. Это вызывает дополнительное трение, а вместе с ним — раздражение.

Вы носите бюстгальтер не по размеру

Некоторые девушки считают, что, если выбрать белье на размер больше или меньше, то грудь будет казаться пышнее. На самом деле, если бюстгальтер велик, то он не поддерживает, поэтому появляется нагрузка на спину. Меньший размер перетягивает кожу и нарушает кровообращение.

Вы предпочитаете цветное белье

Несмотря на то, что сейчас в магазинах можно найти нижнее белье разных цветов и с рисунками, не рекомендуется носить их каждый день. Если у вас чувствительная кожа или вы подвержены инфекциям, выбирайте нейтральные оттенки. Тканевый краситель может раздражать кожу и провоцировать болезни.
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