Трамп и Ким Чен Ын начали встречу «один на один» в Ханое

В начале встречи американский президент заявил, что доволен тем, что КНДР прекратила ракетные пуски. Ким Чен Ын, со своей стороны, сказал, что он приложит максимум усилий, чтобы переговоры завершились успешно. При этом лидер КНДР заявил что «не настроен пессимистично» по поводу этой втсречи.

Саммит должен завершиться подписанием соглашения между сторонами. Трамп планирует провести пресс-конференцию по итогам встречи.