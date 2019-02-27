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Трамп заявил, что с нетерпеньем ждет новой встречи с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru + ещё 50 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Американский президент Дональд Трамп заявил, что очень ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое. Об этом он написал в твиттере.
Президент США отметил, что встреча лидеров двух стран прошла хорошо. Кроме того, он доволен и их совместным ужином.
"Очень хороший диалог. С нетерпением жду продолжения нашего диалога", — добавил Трамп.
Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером» и рассказал о будущем КНДР.
Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын прибыли на саммит США-КНДР в Ханое 27 февраля.
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Мода , Азия , В мире , Чен Ким , Дональд Трамп
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