Трамп заявил, что с нетерпеньем ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США отметил, что встреча лидеров двух стран прошла хорошо. Кроме того, он доволен и их совместным ужином.

"Очень хороший диалог. С нетерпением жду продолжения нашего диалога", — добавил Трамп.

Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером» и рассказал о будущем КНДР.

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын прибыли на саммит США-КНДР в Ханое 27 февраля.