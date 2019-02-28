«Деревенские» привычки, которые портят ваш стиль

Посмотрите объективно — скорее всего, вы найдете у себя вещи или привычки, о которых пора забыть. Достаточно избавиться от этих 11 привычек в стиле, чтобы не выглядеть как Фрося Бурлакова.

Сочетать спортивный костюм с туфлями на каблуке

Здесь, по-моему, даже не нужно ничего объяснять — просто не делайте так никогда. Спортивные костюмы снова в моде, но сочетать их рекомендуется с обувью в стиле casual или кроссовками: в данном случае смешение стилей выглядит пошло и провинциально.

Считать угги актуальной городской обувью

После десятилетнего триумфа угги сдают позиции и окончательно переходят в разряд обуви для дачи или прогулок по лесу. Да, они теплые и удобные, но не на городских улицах. Альтернатива — ботинки в лыжном стиле или moon boots — луноходы-дутики. Сочетать можно хоть с шубой, хоть со спортивным пуховиком, смотрятся они необычно, а по практичности мало что сравнится с этими нескользящики ботинками на толстой подошве.

Выбирать леопардовый total look

Это не вызывает ничего, кроме жалости. Правило городских модниц — не более одного элемента с леопардовым принтом в образе. Ботинки, супермодная шуба или сумка — дело личного выбора, но хищник выступает только соло.

Надевать вечерний наряд с утра

Даже если вечером у вас корпоратив, на котором вы мечтаете быть звездой, не надевайте нарядное платье с утра. И наряд изомнется и потеряет вид, и вы будете выглядеть нелепо. Но почему-то традиция заявиться в день новогоднего праздника в офис в платье с блестками и декольте до пупа никак не покидает умы. Мы подготовили простую инструкцию, как подготовиться к корпоративу за три часа: и накиких утренних кринолинов!

Покупать подделки под бренды

Если у вас нет денег на брендовую сумочку, туфли, куртку — значит, пришло время или больше зарабатывать, или искать другой магазин одежды. Подделки под известные марки выглядят жалко, точно так же начинает выглядеть тот, кто ими пользуется.

Реплика сумочки Melie от Louis Vuitton , из которой торчит батон и замороженная курица — просто диагноз. Ну и потом, вы правда считаете, что недорогой пуховик, простые сапоги и шапка из сетевого магазины одежды не выдают ваш материальный статус? Любая сумка лучше, чем криво пошитая в подвале, еще и с логотипом Shanel.

Носить много украшений

Неважно, предпочитаете вы драгоценные металлы и натуральные камни, или вам больше по душе оригинальная модная бижутерия, главное — не переборщить. Стилисты рекомендуют придерживаться правила «одной зоны»: или вы украшаете шею (серьги и колье), или руки (кольца и браслеты).

Влезать в одежду не по возрасту и не по размеру

Чтобы молодо выглядеть, нужно стараться правильно питаться и поддерживать себя в форме. Подростковая одежда с розовыми пони на взрослой женщине выглядит очень странно и создает совершенно противоположный от ожидаемого эффект — на контрасте с одеждой человек выглядит гораздо старше своих лет. Хуже может быть только одежда на пару размеров меньше — не надо демонстрировать сходство с обтянутой нитками сарделькой.

Перебарщивать с блеском

Небольшая россыпь блестящих пайеток или пришитые к одежде жемчужинки — это очень модно, никто не осудит вас за подобный выбор. Но усыпанные стразами джинсы и огромные аппликации из блестящих материалов на свитшоте — прошлый век.

Использовать очень «громкие» духи

Небрежным нанесением ароматов можно загубить весь смысл этого действия. Утонченные духи или легкая туалетная вода могут вызвать отвращение у окружающих, если вы не рассчитаете с количеством. Аромат должен едва чувствоваться при близком контакте. Если вашу туалетную воду слышно на другом конце вагона метро, то это уже освежитель воздуха. А как носить аромат, чтобы вас не прокляли коллеги, мы выяснили у парфюмеров!

Позволять нижнему белью проступать сквозь одежду

Да, кружевное белье с украшениями в виде аппликаций, нашивок, бус и крупных деталей предательски выпирает через обтягивающую одежду, создавая совершенно неряшливый вид. Оставьте его для особых случаев.

Наращивать волосы, ногти и ресницы

Наращенные ногти всегда будут выглядеть хуже, чем ваши собственные, в каком бы состоянии ни были последние. Если свои никак не получается отрастить, лучше сделать отличный модный маникюр на коротких ногтях, тем более что эта тенденция сейчас на пике.

А как вы считаете, какие привычки в стиле можно назвать «деревенскими»?