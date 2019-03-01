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Пермский учитель показывает нескромные фото 

Рамблер 3 часа назад
Пермские школьницы, которые учатся в школе номер 77, ходят на уроки английского языка с особым удовольствием. Дело в том, что предмет ведёт Вячеслав Посох, обладатель титулов «Лучший мужчина в образовании» и «Самый привлекательный педагог Перми». В его аккаунте в соцсетях много фотографий с обнажённым торсом, которые демонстрируют, что педагог находится в отличной физической форме. Кто-то считает, что такие фото недопустимы для учителя, а вот сам Вячеслав на это отвечает, что у него нет ни одного снимка, где он употребляет алкоголь или курит.
Мода , Видео , Красота
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