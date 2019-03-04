Что предлагает нам носить Celine осенью

Фраза про цикличность моды уже давно набила оскомину. Конечно, это непреложная истина известна абсолютно каждому, кто хоть немного следит за тенденциями, царящими на мировых подиумах.

Но все же некоторые дизайнеры идут немного дальше того, чтобы вписать некоторые идеи 30-летней давности в современную моду, а просто вдруг вспоминают хорошо забытое старое и выпускают это на подиум. Как пример — новая коллекция Эди Слимана для Celine.

Эди Слиман занял пост креативного директора Celine совсем недавно, сменив на этом посту Фиби Файло, усердно сохранявшую элегантный стиль французского дома моды.

Первая коллекция Эди ошеломила поклонников бренда: ультра-мини, обилие пайеток, этакий сумасшедший гламур, совершенно несвойственный дому, заставив их с сожалением приговаривать, что Celine уже не тот. А Слиман получил изрядную долю критики в свой адрес. Да к тому же и модели, вышедшие на подиум, были выбраны в лучших традициях фэшн-индустрии: обычные женщине попросту бы не влезли в демонстрируемые ими вещи.

Что произошло в мышлении дизайнера потом, остается неясным. Но все-таки креативность и полет мысли это одно, а традиции — совершенно другое. В своей второй коллекции, буквально только что представленной во время Парижской недели моды, Слиман показал нечто такое, чего от него после дебюта совершенно не ожидали — старую (местами даже слишком) добрую классику, еще более консервативную, чем во времена Фиби Файло.

Строгие юбки-миди в клетку, кюлоты, классические блузки и жакеты, брючные костюмы и уютные водолазки, немного разбавленные кожей и все теми же пайетками (да-да, куда же без них!), и вполне добротные сапоги. В общем, все то, что есть и во все времена будет в гардеробе любой работающей женщины, соблюдающей дресс-код — одежда, которую можно носить. Да и модели стали по своим параметрам как-то ближе к реальным женщинам.

Модные критики уже высказались по поводу коллекции, назвав ее отсылкой к моде 70-х, вдохновленной немного хиппи, немного преппи, немного диско. Ну на то они и представители фэшн-индустрии, чтобы найти истоки показанной всему миру коллекции в модных веяниях прошлого. Да и «обычному потребителю» продукции Celine в этих вещах может привидеться только возвращение к традициям дома моды с весьма долгой историей. Ну а что же видим мы?

Нет, ну признайтесь честно: все мы это уже видели либо на вешалках в своем гардеробе, либо в арсенале наших мам. Чуть более четкие линии, намного более дорогие ткани, отличные лекала, но… Неужели ничего не напоминает? Таких девушек и женщин в юбках средней длины, скромных блузках и неприметных пиджачках еще 20-30-40 лет назад можно было встретить в любой бухгалтерии или учительской, ну или в отделе кадров. Острые на язык блогеры уже окрестили коллекцию Celine осень-зима 2019 «коллекцией для бухгалтеров» именно за неприметные спокойные цвета, миди и закрытые блузки. И еще за сапоги, в которые практично заправлены брюки. Это вообще отдельный разговор и страшный сон любой российской модницы. Но, как выясняется во время недель моды, на самом деле никакой это не моветон, а очень даже тренд, ну или станет им предстоящей осенью с легкой руки того же Эди Слимана.

И какой же можно сделать вывод, взглянув на коллекцию Celine? Мода не только циклична, она еще и непредсказуема. А нам надо не торопиться ругать блузки с бантами и юбки со складками, возможно, дизайнеры через полгода заставят нас их если не хвалить, то покупать. Хотя менее скучными они от этого не станут. Зато в тренде.