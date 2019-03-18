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Как подобрать одежду с параметрами больше 90-60-90 

Eva.ru 34 минуты назад
Фото: Eva.ru
Многие девушки комплексуют при походе по магазинам. Кому-то не нравится, как она выглядит внешне, а кому-то даже неловко спрашивать свой размер одежды, потому что он на несколько букв дальше, чем заветный «xs». Как же научиться принимать себя и где выбирать одежду на пышные формы? Рассказывает колумнист Евы.Ру — известная модель plus size Юлия Рыбакова.
Как принять себя? Я уже не раз говорила, что если у девушки есть комплексы из-за своей внешности, нужно искать проблему в голове. Вспомните Эшли Грэм или Тесс Холлидей. Формы этих красоток далеко не 90-60-90. Тесс и вовсе весит больше 130 килограммов! Но залог счастья и уверенности в себе этих девушек в том, что им нравятся тела в такой форме, в которой есть. Лично я считаю, что тело должно сохранять женственные формы и красивый вид при любых формах, но, например, та же Тесс не стесняется показывать свою апельсиновую корку и многочисленные складки на животе. Более того, она одна из самых успешных моделей plus size в мире. Да-да, она работает моделью!
Я сама весила 120 килограммов и поначалу отрицала, что пополнела на 60 килограммов во время беременности. Но после смогла принять себя такой, какая я есть. Работала с установками в голове. Например, задавала себе вопросы: «Кто сказал, что нужно быть 90-60-90, чтобы быть счастливой и успешной?», «Кто сказал, что худые — красиво, а пышные — нет?» И не находила ответов, а чуть позже пришло осознание, что все вокруг построено на стереотипах. Я не должна быть.
Я вообще никому ничего не должна. Это мое тело, а, значит, мое дело, как я выгляжу.
Но я не стала оставлять свои 120 и похудела до 78, в первую очередь, потому что я осознавала, как влияет лишний вес на организм.
Как выбрать одежду, если ты весишь за 60 килограммов? Как я уже говорила, я за то, чтобы у девушки при любом весе были женственные формы. Никакого большого выпирающего живота! Кстати, у девушек это зачастую самая проблемная зона. Поэтому я веду марафон «Осиная талия», рассказываю о лайфхаках для обретения тонкой талии. Мои любимые образы — платья в пол с глубоким декольте или вырезом. Если это повседневный вариант, то могу надеть, например, красные или черные леггинсы из кожи. Мужчины потом меня такими взглядами провожают! Где выбирать? Я сотрудничаю с зарубежными брендами в качестве модели plus size, поэтому половина гардероба у меня остается со съемок, некоторые вещи отшиваются на заказ. Девушкам больших размеров я бы посоветовала заглянуть в интернет-магазины или масс-маркет. Сейчас там размерный ряд доходит до xxxl. Не бойтесь спрашивать и хватит комплексовать!
Юлия Рыбакова — популярная модель plus size. Она много работала за рубежом, а в России являлась лицом рекламной кампании дизайнера Кристины Беловой. О девушке часто пишут мировые СМИ, и в светской тусовке она уже известна как бизнес-вумен. Юлия основала холдинг LF Group, в который входят глянцевый журнал «LF City», event и pr-компании. Гостями ее мероприятий становились танцующий миллионер Джанлука Вакки и светская львица Пэрис Хилтон. В Сети Юлия так же известна, как Lady Fortuna — мультипликационный персонаж. Именно под этим именем она выпустила трек и клип на него «Putin».
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Мода , Красота
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