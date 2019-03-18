В Стамбуле показали первый в мире «текстильный» компьютер

«Умная» одежда постепенно набирает популярность — производители встраивают микропроцессоры в кроссовки и куртки, добавляя предметам гардероба новые функции. Однако есть другой способ сделать одежду «умнее». Например, текстиль, которому не нужны вшитые микросхемы.

Реализацию «текстильного» компьютера показали на Стамбульской выставке дизайна. Ее авторы — исследователь Ирен Пош и дизайнер Эбру Курбак.

Кажущиеся декоративными элементы на деле оказываются элементами 8-битного электромеханического компьютера из золота, льна, гематита, дерева, серебра и меди.

Компьютер имеет переключаемые реле, подобные тем, которые использовались в мэйнфреймах до появления полупроводников. Выполняя простые алгоритмы, они переключаются из одного положения в другое.

Основным материалом схемы является золото — дорожки из него складываются в узоры, одновременно выполняя функцию проводника.

Конечно, вычислительные мощности такой ЭВМ смешные по современным меркам, однако это новый взгляд на «умную» одежду, который может получить более практичное продолжение.