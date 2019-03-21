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Девушка прогулялась по Лондону в откровенном наряде 

BigPicture.ru 8 часов назад
Сестры Кардашьян — большие любительницы экстравагантных нарядов. Недавно на вечеринке в Лас-Вегасе Хлои появилась в супероткровенном комбинезончике-чулке. Белая сеточка и больше ничего — наряд, который обычная женщина не рискнет выбрать для выхода в свет. Молодая британка все же рискнула примерить наряд Хлои Кардашьян, который взорвал модный мир на прошлой неделе, и прошлась в нем по улицам Лондона.
Какую реакцию вызвала девушка в сеточке у прохожих и кто не угостил ее пиццей, узнайте из нашего материала.
Сногсшибательная 34-летняя звезда Хлои Кардашьян появилась на людях почти обнаженной — в костюме в сеточку, скорее похожем на чулок, чем на комбинезон. Она явилась в этом наряде на день рождения своих лучших подруг Малики и Хадиджи Хакк в Лас-Вегасе на прошлой неделе.
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Отпадный наряд от известного нью-йоркского дизайнера Лаквена Смита (LaQuan Smith) был надет поверх комбинезона телесного цвета, чтобы создать иллюзию оголенного тела.
Смелая девушка, детский аниматор, 25-летняя Лу Массингтон (Lou Mussington) из Сток Ньюингтона решилась примерить экстравагантный наряд. Красотка нервничала и не хотела снимать пальто в холодной британской столице, но рискнула сделать это и прогуляться по улице в комбинезоне-сеточке.
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Все интернет-магазины «быстрой» моды моментально подхватили волну и выпустили комбинезоны-сетки, как у Хлои Кардашьян. Лу приобрела такой наряд в одном из них.
Гулять в прохладный мартовский день в таком одеянии было отчаянной затеей. Девушка втиснулась в свой костюм, который зашили прямо на ней, поэтому не могла даже сходить в туалет.
Ходить целый на высоких каблуках стало еще одним испытанием для Лу. Девушка говорит, что не против еще раз надеть смелый наряд, но только на карнавал.
Студентки-японки заботливо спрашивали смелую модель, не холодно ли ей. 70-летняя канадка Рона Ринд (Rhona Rind), говорит, что возможно и примерила бы такой комбинезончик, когда ей было столько лет, сколько сейчас Лу. Теперь же она на такое не решится.
Хаим Шустик (Chaim Shustik) из Канады очень захотел сфотографироваться с девушкой в необычном наряде. Продавцу пиццы Леону понравился экстравагантный костюмчик девушки, но он не угостил ее бесплатным кусочком. Прохожие оборачивались, перешептывались, показывали пальцами и даже свистели, но Лу ожидала такой реакции. Она никогда не надевала такого откровенного наряда для прогулок по городу.
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Жительница Лондона Моника Коста (Monica Costa) говорит, что в таком комбинезоне вполне можно прогуляться по магазинам. Лу понравился наряд, но она отложит его до летнего карнавала. Во время необычной прогулки девушке не терпелось поскорей согреться в помещении. После окончания променада она облегченно сняла тесный костюмчик и выпила чашку горячего шоколада. Красотка непременно наденет его на летний карнавал в Лондоне.
Удержаться на волне популярности очень трудно. Звездам приходиться втискиваться в неудобные наряды, чтобы снова и снова удивлять искушенную публику. Нам, простым смертным, жить намного проще: не нужно напяливать на себя сетчатый комбинезон-чулок и мучиться в нем ради минуты славы. Ну, разве что, чтобы поразвлечься, как сделала это отчаянная британка Лу.
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Мода , Видео , Хлоя Кардашьян
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