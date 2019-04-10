4 вещи, за которыми гонялись модницы СССР в 60-е

Шестидесятые в СССР были временем наибольшей открытости миру. Эти тенденции отразились и на моде, и в кино тех лет. В нашей подборке — главные вещи мечты для стильных советских красавиц эпохи.

Туфли на шпильке

Высота таких каблучков могла достигать 12 см. Шпильку носили и молоденькие студентки, и зрелые труженицы контор и производств. Такие туфли были обязательной обувью для свиданий и праздничных случаев, но многие носили их и на работу. Самые убежденные поклонницы шпилек — даже зимой. Несмотря на неудобства — шпильки часто застревали в узких прорезях между ступеньками эскалаторов — шпильки стали классикой и не вышли из моды до конца СССР.

Брючный костюм

Женский брючный костюм вызвал еще больший скандал, чем мини-юбка. Самая модная вещь эпохи стала отголоском западной эмансипации в моде, и долгое время считалась неприличной. Женщину в брюках могли не пустить в ресторан, они считались неуместными и в театре.

Болоньевый плащ

Изначально итальянские плащи были рабочей одежды, однако скоро стали приметой шика. Несмотря на непрактичность — они протекали, в теплую погоду в них было жарко — болоньевые плащи понравились и женщинам, и мужчинам. Кстати, крой плаща был практически одинаковый. Так что они стали первыми ласточками унисекса в советской моде. Некоторые носили такие плащи и летом.

Вещи из кримплена

В 60-е синтетика царила на модном олимпе, и кримплен сразу стал популярным. Женщины любили его за способность сохранять форму даже в дороге. Вещи из кримплена не надо было гладить, они не линяли. Вместе с кримпленовыми вещами выпускали и антистатики, чтобы убрать эффект статического электричества. Кримплен носили и в 70-е, несмотря на то, что ткань прилипала к телу и не пропускала воздух.