Абсурдные запреты в дресс-коде российских компаний

Устраиваясь на работу, нас в последнюю очередь интересует, какой размер каблука или цвет лака для ногтей разрешен в компании. А ведь в некоторых случаях, регламентирована даже предпочтительная форма ногтей.

За какой внешний вид могут оштрафовать в разных компаниях?

ПАО «Газпром нефть»

В целом в «Газпроме» все довольно справедливо: украшения просят выбирать скромные, без огромных камней и многослойных цепочек. Из обуви под запретом мюли и сабо, а блузки можно надевать любого цвета и принта.

Но есть несколько довольно странных пунктов: кончики волос требуют подстригать каждые два месяца, а форма ногтей должна быть строго округлая. Как за этим проследить и зачем — не объясняется.

ОАО «РЖД»

В этой компании очень много запретов. Нельзя носить: одежду с анималистичным принтом, дизайнерский маникюр, лакированную обувь, рюши, макси-юбки, бриджи, оборки. Под запрет почему-то попали белые туфли и прическа не выше пяти сантиметров для дам.

Если предстоит работать в одном из департаментов, помните, что запрещено ставить сумку на стол.

«Роснефть»

Несмотря на то, что в «Роснефти» разрешен вельвет, твид и клетка, строго запрещено приходить в одном и том же костюме три раза подряд. Почти во всех компаниях обязательны чулки во все времена года. Они должны быть бежевого или серого цвета.

А что в других компаниях?

В 2010 году исследовательский центр поиска работы провел опрос среди работающих людей старше 18 лет по всей России.

Некоторые респонденты рассказали, что под запретом находятся синие чернила. Начальство, которого раздражает запах кофе или рыбы, ввел запрет на употребление этих продуктов во время рабочего дня.

Есть и такие компании, в которых главный запрет — закрытые жалюзи. Они нарушают фен-шуй и могут «зарезать жизненную энергию»