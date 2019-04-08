Московские пенсионеры стали модными блогерами в Instagram

За выходные в Москве появилось больше двухсот новых аккаунтов в Instagram. Их владельцы — люди пенсионного и предпенсионного возраста, которые впервые зарегистрировали свои учетные записи.

Завели блог в популярной соцсети они не случайно — их подтолкнули эксперты фестиваля «Стильный возраст», который на прошедших выходных прошёл в Музее Москвы рамках программы «Московское долголетие». На одном из мастер-классов посетителей фестиваля также научили получать консультации стилистов через приложение WhatsApp.

«В инстаграме и фэйсбуке уже все видели, что я здесь», — делится 65-летняя Зинаида Ивановна, посетившая Фестиваль «Стильный возраст» по приглашению марьинского центра «Московское долголетие», — «выложила фото и указала место, где я нахожусь, сразу, как только приехала. Инстаграм мне помогли открыть здесь, прямо в Музее, так что буду теперь делиться фотографиями».

В Музее Москвы все выходные над удачными селфи посетителей работали профессиональные стилисты, парикмахеры и визажисты.

Среди гостей преобладали бабушки, хотя плавильней будет сказать — дамы преклонного возраста, у которых есть внуки, потому что уютное определение «бабушка» не совсем соответствовало тому, что происходило на «Стильном возрасте».

«Мы не рисуем им новое лицо поверх существующего. Мы стараемся подчеркнуть их естественную красоту и лишь поправить естественные недостатки кожи, которые есть у всех нас: неровный цвет лица, появляющиеся мимические складки, румянец, следы усталости под глазами. Многие удивлялись — думали увидеть после макияжа другого человека, а вместо этого мы научили их ухаживать за лицом и придавать свежесть и краски, без ярких подводок, плотных помад, давно ушедших в прошлое», — рассказала стилист проекта.

После этапов консультаций стилистов, модной укладки и макияжа, участников фестиваля приглашали в фотозону InstaMeet, где фото для их новых модных аккаунтов в соцсетях делали профессиональные фотографы, а волонтеры помогали зарегистрироваться в сервисе и сделать так, чтобы о вашем фото узнали не только дети и внуки, но и друзья по всей стране. Многие находили старых знакомых и за пределами РФ.

Национальная палата моды

Самый частый пост сегодняшнего дня: «В прекрасном настроении» в «Музее Москвы» и фото с показа.

Хаустова Юлия Борисовна: «Я являюсь „Супер-Бабушкой 2015“ в Москве. Конечно, я пользуюсь социальными сетями. В основном, фэйсбуком и инстаграмом. Я выкладываю все мероприятия, которые проводятся по „Супер-Бабушкам“, „Супер-Дедушкам“. Для нас, людей серебряного возраста, сегодняшний день — это не просто „мероприятие“, это „праздник“, потому что здесь мы можем почувствовать себя молодыми и показать людям пенсионного возраста и старше, что можно и нужно быть молодой, красивой, привлекательной и обаятельной в любом возрасте».

За два дня работы фестиваля «Стильный возраст» гости серебряного возраста создали больше 200 аккаунтов в социальных сетях и обеспечили их фотографиями на несколько недель вперед.

Многие новички уже не только опубликовали селфи со звёздами — участниками Фестиваля Славой Зайцевым, Юрием Куклачевым, Олегом Марусевым и другими, но и запустили настоящие fashion-блоги, рассчитанные на старшее поколение. Это лучшее доказательство того, что оставаться в тренде можно в любом возрасте.

Напомним, что на прошлой неделе российские модельеры сделали флэш-моб в поддержку программы «Московское долголетие» на большом подиуме Mercedes-Benz Fashion Week в московском «Манеже».

Восемь известных домов моды — OKSANA FEDOROVA, ELENA SOUPROUN, N.LEGENDA, YASYA MINOCHKINA, KSENIASERAYA x MAD DAISY MOSCOW, RomaUvarovDesign, YAKUBoWITCH, 21DOT12 — вывели на подиум возрастных моделей от 55 до 72 лет, которые продемонстрировали актуальные модные тенденции наряду с профессиональными манекенщицами. Интересно, что особый ажиотаж вызвали модели элегантного возраста на показах молодежной одежды.