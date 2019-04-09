Минималистичный стиль: изучаем хит сезона

Чтобы выделиться из толпы, совсем не обязательно надевать на себя все самое лучшее в гардеробе. WomanHit.ru расскажет о настоящем тренде этой весны

Не думайте, что отсутствие буйства в цветах и аксессуарах делает вас скучной. Совсем наоборот: спокойные цвета, минимум декора и лаконичный крой выделят вас из толпы. Мы решили разобраться в этом тренде.

Минимализм в одежде зародился примерно в середине 20-х годов прошлого века. Стиль отличался прямым, строгим силуэтом и сдержанной расцветкой. По прошествии времени ничего не изменилось: спокойствие в образе все еще на пике популярности, как и почти сто лет назад.

Монохром

Как мы уже говорили, яркость — это не про минимализм, поэтому, создавая свой уникальный образ, обратите внимание на вещи следующих оттенков: черный, белый и серый. И нет, они не скучные. Вы можете как угодно их сочетать, а можете выбрать другой цвет, но главное, чтобы оттенок в вашем образе был один или хотя бы обойдитесь без резких контрастов.

Качество

Так как в минималистичном стиле нежелательно большое количество украшений, весь упор делается на ткани и их качество. Предпочтительны дорогие материалы с идеальным швом, где нет никаких торчащих ниток и отваливающихся пуговиц. Края одежды должны быть хорошо обработаны и подшиты. Да, несмотря на всю простоту, этот стиль требует довольно серьезных вложений.

Принты

Категорическое нет надписям, цветочкам, растениям и уж тем более животным принтам. Однако это правило не исключает клетку и полоску, которые должны быть непременно строгими, без излишеств и дизайнерских модных решений.

Строгий силуэт

Как вы уже поняли, что в цвете, что в силуэте важна строгость. Четкие линии в приоритете, так как именно это и отличает минималистичный тренд. Никакой бахромы и мягкости линий. Небрежность оставьте для бохо. Нам необходимо выбирать вещи, которые бы идеально сидели именно на нашей фигуре, без дополнительных аксессуаров вроде поясов и подтяжек.

Аксессуары

Речь идет о сумках и обуви, которые должны быть из качественной натуральной кожи пастельного, черного или коричневого цвета. В крайнем случае, вы можете позволить небольшой аксессуар из лакированной кожи, но это может быть только одна вещь, например, кошелек, который вы не так часто будете демонстрировать окружающим.

Украшения

Что касается украшений, они, как и материал одежды, должны быть качественными. Вполне допустимы серьги-гвоздики, простое кольцо, часы с ремешком из кожи. Ни в коем случае не приобретайте бижутерию и украшения-подделки под бренд. Ничто так не дешевит образ, как попытка подстроиться под люкс. Украшения пусть будут не от мировых ювелирных домов, но все же из драгоценных металлов.

Макияж и прическа

Опять же, никаких ярких акцентов, вы ведь не хотите выглядеть нелепо? Идеальный вариант для укладки волос — конский хвост или гладкий пучок. Что касается макияжа, вы вполне можете обойтись тональной основой, чтобы выровнять кожу, сделать акцент на бровях, которые нужно тщательно проработать, а также по возможности избегайте накладных ресниц.

Конечно, этот стиль подойдет не каждой женщине: его нужно уметь поддерживать в любых обстоятельствах, да и по характеру многие женщины не склонны к строгости. Однако вы можете почерпнуть интересные для себя элементы и «вплести» их в свой индивидуальный стиль.