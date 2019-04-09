Мужские бюстгальтеры стали хитом продаж в Токио

Неожиданную популярность в столице Страны восходящего солнца приобрел мужской аксессуар, относящийся к разряду нижнего белья. Мужское население повально обновляет свой гардероб, скупая лифчики.

Изделия, разработанные специально для сильной половины человечества, представлены в весьма широком ассортименте. Лифчики имеют разные размеры, выполнены в нескольких цветовых решениях — белом, черном, хаки, голубом и розовом.

Мужской бюстгальтер практически незаметен под одеждой, что позволяет обладателю надевать его не только в ночное время суток, но и носить в течение всего дня. Возникает один вопрос: зачем мужчинам вдруг понадобились лифчики?…