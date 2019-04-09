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Мужские бюстгальтеры стали хитом продаж в Токио 

Аргументы Недели 13 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Неожиданную популярность в столице Страны восходящего солнца приобрел мужской аксессуар, относящийся к разряду нижнего белья. Мужское население повально обновляет свой гардероб, скупая лифчики.
Изделия, разработанные специально для сильной половины человечества, представлены в весьма широком ассортименте. Лифчики имеют разные размеры, выполнены в нескольких цветовых решениях — белом, черном, хаки, голубом и розовом.
Мужской бюстгальтер практически незаметен под одеждой, что позволяет обладателю надевать его не только в ночное время суток, но и носить в течение всего дня. Возникает один вопрос: зачем мужчинам вдруг понадобились лифчики?…
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