Как носить шорты с колготками

Мода 90-х не собирается сдавать позиций, но ее уже уверенно подвинули тренды начала нулевых. Streetstyle-хроники пестрят девушками, облаченными в короткие шорты, надетые поверх колготок. Мы решили разобраться, стоит ли примерить на себя подобное сочетание и как его носить, чтобы не выглядеть вульгарно.

Кому подойдут шорты с колготками

Для начала стоит решить, подойдет ли вам это сочетание. Ведь шорты, надетые на колготки — безжалостный комплект, который совсем не льстит фигуре. Это прерогатива девушек с мальчишеской фигурой. И если у вас есть лишние килограммы, которые отложились на бедрах и ягодицах, или женственная фигура (большая грудь и округлые бедра), то от такого сочетания лучше отказаться в пользу более комплементарных образов (если только вы не как Эшли Грэм, позиционирующая себя как приверженец бодипозитива, что тоже имеет право на существование).

Как носить шорты с колготками

Поскольку шорты и колготки — сочетание неоднозначное (модная хроника знает немало звездных провалов на эту тему), то лучше заранее составить подходящие ансамбли с ними и адаптировать в повседневный и в вечерний гардероб.

Сдержанный casual

Если вы решили надеть шорты из денима с колготками днем, имейте в виду, что в образ очень важно включить элементы строгой одежды. Изучите аутфиты Кейт Мосс или Леандры Медин. Эти девушки умело миксуют короткие шорты с удлиненными жакетами в мужском стиле и обувью на плоском ходу (балетками, лоферами, брогами и прочим). Особый шик — носить шорты с рваными краями или подвернутыми на один-два оборота. Что касается колготок, то остановитесь на плотных матовых черного цвета.

Eva.ru

Динамичный спорт-шик Короткие шорты в сочетании с колготками придают образу откровенной сексуальности. Если вы хотите избежать подобного эффекта, добавьте к этому сочетанию спортивных элементов. Например, объемный свитшот или бомбер, словно снятый с мужского плеча. И не забудьте про кроссовки!

Эффектный гранж

Беспроигрышный способ носить ультракороткие джинсовые шорты с колготками без вреда для репутации — составить с ними образ в стиле гранж. Добавьте к шортам черную толстовку (или свободную рубашку), грубые ботинки на шнуровке и можете смело надеть даже колготки в сеточку! Знаковые для стиля аксессуары — сверкающие крупные украшения и сумка с цепями — еще больше придадут сходство с готической принцессой.

Eva.ru

Вечерний аутфит

Для вечернего выхода тоже можно примерить шорты с колготками. Только откажитесь от плотных колготок в пользу прозрачных, и к ним в пару подберите легкие свободные шорты из переливающейся ткани. Подобный ансамбль продемонстрировала модель Кайя Гербер и девушки из рекламной кампании Yves Saint Lauren. Кайя сбалансировала довольно кричащий низ свободной рубашкой мужского кроя и оказалась в выигрыше. У нее получился эффектный ансамбль — смесь стилей 80-х и 90-х!

Комплект на контрасте

Накиньте сверху объемный кардиган или наденьте свитер. Тогда образ получится в меру ироничным, в меру сексуальным, и точно интересным. В дополнение к комплекту подберите простую обувь. При этом неважно, на каблуке она будет или без него: просто избегайте кричащих моделей (например, на безумной шпильке).

Eva.ru

Голливудский шик Присмотритесь к образам модели Джиджи Хадид. Девушка с шиком носит откровенно сексуальные шорты, но при этом не выглядит вульгарно. А все потому, что умело погасила откровенность шорт универсальными предметами гардероба — белой водолазкой фактурной вязки и кедами. Кстати, вместо кед в таком образе вполне могут быть и ugly-кроссовки, а в качестве завершающего штриха — поясная сумка.