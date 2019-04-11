Поклонники высмеяли модный бренд Father & Sons за рекламную кампанию, в которой снялись мужчины в чересчур обтягивающих рубашках. На это обратило внимание издание Metro.
Согласно информации, опубликованной на странице фирмы в Facebook, Father & Sons специализируется на приталенных моделях рубашек, джемперов, а также на зауженных брюках.
Внимание подписчиков привлек бодибилдер и модель с длинными волосами Шон Резаи (Shaun Rezaei): одежда слишком плотно утягивала его фигуру.
«Легенда гласит, что он застрял в этой позе, потому что не мог пошевелить ногами»,
— пошутил один из пользователей в комментариях к посту в соцсети.
«Со мной случилось то же самое на выходных»,
— заявил другой и приложил фотографию с пивным животом, перетянутым застегнутыми пуговицами рубашки.
«Не смог найти рубашку по размеру и решил одолжить ее у жены»,
— съязвил третий комментатор.
«Верхняя пуговица оторвется и срубит кому-нибудь голову, если он отважится пошевелить рукой»,
— добавил четвертый.
Рубашки Father & Sons доступны в нескольких вариантах расцветки и продаются по цене около 60 долларов.
В марте стилисты определили, сколько пуговиц должно быть расстегнуто на мужской рубашке согласно правилам этикета. Так, например, на неформальном мероприятии и в повседневной жизни рекомендуется оставлять расстегнутой одну верхнюю пуговицу на рубашке и одну нижнюю на пиджаке.