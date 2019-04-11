Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модный бренд высмеяли за чересчур обтягивающую рубашку модели 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Father & Sons
Поклонники высмеяли модный бренд Father & Sons за рекламную кампанию, в которой снялись мужчины в чересчур обтягивающих рубашках. На это обратило внимание издание Metro.
Согласно информации, опубликованной на странице фирмы в Facebook, Father & Sons специализируется на приталенных моделях рубашек, джемперов, а также на зауженных брюках.
Внимание подписчиков привлек бодибилдер и модель с длинными волосами Шон Резаи (Shaun Rezaei): одежда слишком плотно утягивала его фигуру.
«Легенда гласит, что он застрял в этой позе, потому что не мог пошевелить ногами»,
— пошутил один из пользователей в комментариях к посту в соцсети.
«Со мной случилось то же самое на выходных»,
— заявил другой и приложил фотографию с пивным животом, перетянутым застегнутыми пуговицами рубашки.
«Не смог найти рубашку по размеру и решил одолжить ее у жены»,
— съязвил третий комментатор.
«Верхняя пуговица оторвется и срубит кому-нибудь голову, если он отважится пошевелить рукой»,
— добавил четвертый.
Рубашки Father & Sons доступны в нескольких вариантах расцветки и продаются по цене около 60 долларов.
В марте стилисты определили, сколько пуговиц должно быть расстегнуто на мужской рубашке согласно правилам этикета. Так, например, на неформальном мероприятии и в повседневной жизни рекомендуется оставлять расстегнутой одну верхнюю пуговицу на рубашке и одну нижнюю на пиджаке.
Последние новости
Арестованного в Москве инвестора из США отпустили домой Ассанжа арестовали Армия Судана взяла власть в стране
Женский форум
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 фактов о фертильности
9 способов победить секущиеся волосы1
Настасья Урбано: как знаменитая модель стала уличной попрошайкой
Чек-лист: 6 признаков комплекса превосходства
Ученые выяснили, сколько секса нужно людям7
Видео
Пугачева рассказала, как уходила от Киркорова
Звёзды
55-летняя Гулькина примерила свадебное платье
Звёзды
Чем кормят в «Макдоналдсе» в разных странах
Еда
Как живет вдова Александра Абдулова
Звёзды Любовь
Что будет, если есть только один раз в день
Еда Здоровье
Куда делись фрики шоу-бизнеса девяностых
Звёзды
Странные фотомодели, которые нарасхват у модельеров
Красота
Ученые предупредили об опасности шашлыка
Еда
Врачи составили список самых грязных вещей
Здоровье
Звезды интригуют фанатов откровенными фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение