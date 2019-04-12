Маникюр, о котором лучше забыть раз и навсегда

Нейл-дизайн развивается бурными темпами. Каждый сезон мастера и дизайнеры на Неделях мод предлагают нам все новые и новые идеи. Однако вместе с тем реальность диктует свои правила: некоторые тренды в маникюре безнадежно устарели, потому пора их решительно отправить в бан и забыть о них до тех пор, пока мода не совершит очередной виток.

Редакция Passion.ru уже рассказывала о самом модном маникюре теплого сезона 2019, на сей раз мы проанализировали ситуацию и составили список антитрендов, которые безнадежно устарели.

Очень длинные наращенные ногти

Невероятно длинные ногти-когти практически никогда не ассоциируются с натуральностью, которая сейчас в абсолютном приоритете. Потому просто забудьте! Аккуратные короткие или умеренной длины ногти — вот что сейчас в тренде.

Маникюр с объемной акриловой лепкой

Этот тренд пережил свой пик популярности в начале 2000-х, но с тех пор прошло немало лет и он отправился на обочину моды вместе с наращенными ногтями, на которых преимущественно и красовался акриловый виноград, объемные цветы и еще более гротескная лепнина. На этой же обочине оставьте многочисленные вариации аквариумного дизайна.

Слишком яркая роспись ногтей

Еще один важный тренд сезона — графичность, потому рисунки на ногтях должны быть изящными и сдержанными. Не надо каждый ноготь расписывать под хохлому, иногда достаточно лишь нескольких изящных штрихов или тонких полосок, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность.

Маникюр с использованием меха, помпонов и других странных фактур

Этот тренд изначально не имел ничего общего с реальной жизнью и выглядел странно, даже на фотографиях блогеров. А сегодня мех, помпоны, имитация волос, усов и бороды на ногтях — вообще моветон.

Пирсинг ногтей

Прокалывать ногтевую пластину — в целом не очень хорошая затея: нарушение ее целостности может привести к тому, что ноготь быстрее сломается. Кроме того, пирсинг может зацепиться за что-нибудь, и это может привести к еще более неприятным последствиям. Потому от того, что этот тренд остался в прошлом, можно лишь вздохнуть с облегчением.

Сочетание множества фактур или идей в одном маникюре

Как уже было отмечено выше, минимализм (не только в маникюре, но и в макияже, и в моде в целом) — одна из доминирующих тенденций этого года. Потому сочетание матовых и глянцевых текстур в сочетании с декором и разными цветами — это явный перебор. Будьте скромнее в своих желаниях.

Обилие страз

Такой дизайн и раньше смотрелся пошло, а сейчас еще и абсолютно неуместно. Главный тренд 2019 года — минимализм, поэтому стразы, особенно в большом количестве, в него не вписываются.

Текст: Наталья Диамоника