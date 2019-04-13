Вся одежда надоела! 5 способов обновить гардероб без особых затрат

Каждая из нас ловила себя на мысли, что вещей много, а надеть совершенно нечего. Разбираемся, как выглядеть по-новому и не потратить на это весь бюджет.

Мерить все со всем

Этот прием стилисты советуют использовать при разборе гардероба. Примеряйте каждый низ с каждым верхом, добавляйте обувь и аксессуары к каждому образу, фотографируйте сочетания в зеркало в полный рост. Времени займет очень много, но результат того стоит: на следующий день вы можете проверить галерею на смартфоне и обнаружить классные образы, о которых и не подозревали.

Обновить аксессуары

Иногда для счастья не хватает новой сумочки и яркого платка. Если имеющиеся вещи вам в целом нравятся, но уже наскучили — вероятно, это ваш случай. Смело порадуйте себя парой новых аксессуаров: часто массивные сережки способны освежить самый простой аутфит. Единственное условие — при покупке вы должны представить себе больше четырех комплектов, куда впишется обновка. Кстати, мы не случайно упомянули платок: его можно повязать на шею, накрутить как чалму или украсить им сумку. Достойные причины для покупки, правда?

Ограничить себя одной капсулой

Радикальное решение для самых смелых. На ближайшую неделю или две ограничьте себя одной крошечной капсулой и аксессуарами, а остальную одежду уберите. Велика вероятность, что после такого эксперимента вы полюбите свой гардероб с утроенной силой и будете составлять комплекты за пару минут.

Впрочем, возможно, вы узнаете, что две недели придумывать разные сочетания с брючноым костюмом, джинсами и парой рубашек очень интересно. И после этого научитесь обходиться минималистичным гардеробом.

Миксовать вещи разных сезонов

Идеальный прием для межсезонья. Когда зимние вещи уже надоели, а летние надевать еще рано, попробуйте сочетать свои сезонные гардеробы. Звучит пугающе, но на деле все просто: легкие летние платья подружатся с шерстяными кардиганами или теплыми толстовками, под летящие юбки можно отыскать плотные колготки в тон, а кружевной топ красиво выглядит с плотным брючным костюмом. Кстати, подобные сочетания в почете у европейских модниц.

Купить одну базовую вещь

Окиньте свой гардероб критичным взглядом и решите, чего у вас больше: нравящихся вам «верхов» или «низов». После этого проанализируйте, с какой вещью будут сочетаться многочисленные блузки или коллекция юбок, и найдите эту вещь в магазине. Ищите простой крой, качественные материалы и нейтральные тона (белый, серый, черный). Вуаля, теперь у вас есть множество новых комплектов, а поднадоевшие вещи зазвучат свежо и создадут тот самый эффект новизны. А как боретесь с «гардеробной скукой» вы? Поделитесь в комментариях!