Кто придумал монокини

Сегодня монокини есть в пляжном гардеробе каждой модницы. Но мало кто знает, как этот купальник выглядел раньше — тогда, когда и был придуман. Автором монокини стал дизайнер Руди Гернрайх, который представил свое творение в 1964 году. Особенностью этого купальника было то, что он оставлял грудь полностью открытой.

Конечно, такой откровенный купальник не мог соревноваться в популярности с бикини, модные журналы раскритиковали модель, а продать получилось только три тысячи экземпляров. Но и это можно считать успехом. Монокини по праву считается символом сексуальной революции.

Создатель купальника Руди Гернрайх родился в Австрии, но его семье пришлось эмигрировать в США, когда в страну пришли войска нацистской Германии. Его родители придерживались свободных взглядов и не видели ничего предосудительного в наготе. Став взрослым, Руди занялся созданием женских купальников.

К сожалению, к новинке довольно быстро потеряли интерес, и монокини ушел в историю. На сегодняшний день сохранилось не так много фотографий девушек, одетых в те, оригинальные монокини, но кое-что есть.

Сейчас монокини становятся все популярнее, однако современная версия монокини выглядит гораздо скромнее — грудь остается закрытой.