Стоит ли покупать одежду в секонд-хенде

Все знают, что одежду, бывшую в употреблении можно приобрести по весьма доступной цене. При этом среди вещей вполне можно отыскать брючки или куртку хорошего качества. Но многих удерживают от похода в такие магазины укоренившиеся предрассудки. А некоторые считают, что покупать вещи в секонд-хенде стыдно.

Не бойтесь «антисанитарии»

Опасения, что вещь до вас носил человек, у которого могли быть, например, какие-то проблемы со здоровьем, понятны. Но стоит также понимать, что перед тем, как попасть на вешалку, вещь тщательно обрабатывается паром, специальными средствами и лишь потом стирают (иногда даже пару раз). Затем ее проверяет санитарный контроль. Только после этого ношеные вещи могут поступить в продажу.

Тщательно выбирайте магазин

Разумеется, в первый попавшийся секонд-хенд, открывшийся в подвале соседнего дома, бросаться не стоит. В этом деле лучше выбрать достойный магазин. Хорошие «секонды», как правило, довольно большие и светлые. В них чисто и обязательно предусмотрены кабинки для переодевания с зеркалами и ковриками, вещи висят на вешалках или сложены аккуратными стопками. Никакой вакханалии с большими коробами и вперемешку лежащей в них одеждой.

Даже в секонд-хендах есть скидки

Мало того, что в таких магазинах вы и так можете приобрести вещи гораздо дешевле, чем в бутиках, можно еще и купить товары со скидкой. Во многих хороших секонд-хендах есть разделы со скидками, стоит обращать на них внимание.

Можно приобрести необычные или винтажные вещи

Если у вас, например, запланирована тематическая вечеринка, вполне уместно отправиться в секонд-хенд. Зачем переплачивать за вещи, которые вы, вероятно, больше ни разу не наденете? Также в таких магазинах часто можно отыскать винтажные вещи и создать весьма интересный аутфит.

Качество вещи

В секонд-хенде сразу можно определить, качественная ли вещь перед вами: одежду уже носили до вас, и если она в идеальном или более чем приличном состоянии, то можно с уверенностью сказать, что качество у нее отменное.