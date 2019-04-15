Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

4 повода надеть велосипедки 

Я Покупаю 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Велосипедки — результат скрещивания шортов и легинсов. В прошлом году именно велосипедки полюбили Ким Кардашьян, Майли Сайрус, Хейли Болдуин и прочие иконы стиля. Новое веяние было подхвачено в подиумных коллекциях Fendi, Chanel, Stella McCartney и однозначно стало одним из главных трендов весны 2019 года, а мы смогли составить аж 7 образов с ними. Но куда носить все это великолепие?

В офис

Велосипедки и пиджак — самый неожиданный и провокационный дуэт. Впрочем, мода последних лет любит спорт и сочетание контрастных по стилю вещей.
yapokupayu
Что учесть: пиджак в таком луке обязательно должен быть актуального мужского кроя, свободный и до середины бедра. Можно носить его как подпоясаным, так распахнутым.
Лучше отложить: Устаревший облегающий пиджак со слишком короткой длиной способен превратить стильный комплект в несуразный образ.

На свидание

Еще одна интерпретация сочетания контрастных вещей. Классическая свободная сорочка, босоножки и велосипедки — трендовый лук на жару готов.
yapokupayu
Что учесть: опять же рубашка не должна быть прилегающий, талию лучше подчеркнуть ремнем. Помним, что мужчины любят глазами: спортивность велосипедок усмирят босоножки, сумка-кроссбоди и правильно подобранные длинные серьги.
Лучше отложить: рубашки с различными рюшами, жабо, кружевными вставками будут смотреться слишком дико с короткими спортивными лосинами.

На прогулку

Спортивный стиль никто не отменял — логично надеть велосипедки с толстовкой.
yapokupayu
Что учесть: в таком образе отлично будет смотреться прием колорблок — комлект из ярких однотонных вещей.
Лучше отложить: толстовка не должна оканчиваться на самом широком месте бедер — такая деталь визуально их увеличивает. Край толстовки должен быть или выше, или ниже этого места.

На пробежку

Образ для самых смелых и уверенных. Спортивный короткий топ, велосипедки и массивные кроссовки — рискнули бы так выйти из дома?
yapokupayu
Что учесть: интереснее всего выглядят нарочито контрастные луки — пусть у велоспедок и топа будет разный цвет, принт или отделка.
Лучше отложить: для спорта не подойдут вещи из обычного магазина — идеальные велосипедки стоит искать в спортивном магазине
Я Покупаю: последние новости
Вся одежда надоела! 5 способов обновить гардероб без особых затрат Как носить один и тот же плащ по-разному Инвестируем правильно: как выбрать качественную кожаную куртку
Женский форум
Мода , Майли Сайрус , Ким Кардашьян , Chanel
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему на самом деле расстались Королева и Николаев14
За что женщина никогда не должна извиняться
Хитрости, которые не дадут угаснуть страсти
Девушка со сверхдлинными ногами поразила Сеть260
«Муж слишком много общается c другом детства»6
Видео
Почему на самом деле расстались Королева и Николаев
Звёзды
Что будет, если постоянно есть макароны
Еда
Как сложилась судьба «татушек» Катиной и Волковой
Звёзды
Неожиданные родственные связи звезд
Звёзды
Стало известно имя новой «Мисс Россия»
Красота
Позор звезд, который попал на видео
Звёзды
Что стало с российскими участниками «Евровидения»
Звёзды
Звезды, которые выглядят старше своих лет
Звёзды Красота
Простой способ узнать о качестве продуктов
Еда Здоровье
«Родители просят подстричь детей „под Сашу Плющенко“»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение