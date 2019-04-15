4 повода надеть велосипедки

Велосипедки — результат скрещивания шортов и легинсов. В прошлом году именно велосипедки полюбили Ким Кардашьян Майли Сайрус , Хейли Болдуин и прочие иконы стиля. Новое веяние было подхвачено в подиумных коллекциях Fendi, Chanel , Stella McCartney и однозначно стало одним из главных трендов весны 2019 года, а мы смогли составить аж 7 образов с ними. Но куда носить все это великолепие?

В офис

Велосипедки и пиджак — самый неожиданный и провокационный дуэт. Впрочем, мода последних лет любит спорт и сочетание контрастных по стилю вещей.

yapokupayu

Что учесть: пиджак в таком луке обязательно должен быть актуального мужского кроя, свободный и до середины бедра. Можно носить его как подпоясаным, так распахнутым.

Лучше отложить: Устаревший облегающий пиджак со слишком короткой длиной способен превратить стильный комплект в несуразный образ.

На свидание

Еще одна интерпретация сочетания контрастных вещей. Классическая свободная сорочка, босоножки и велосипедки — трендовый лук на жару готов.

yapokupayu

Что учесть: опять же рубашка не должна быть прилегающий, талию лучше подчеркнуть ремнем. Помним, что мужчины любят глазами: спортивность велосипедок усмирят босоножки, сумка-кроссбоди и правильно подобранные длинные серьги.

Лучше отложить: рубашки с различными рюшами, жабо, кружевными вставками будут смотреться слишком дико с короткими спортивными лосинами.

На прогулку

Спортивный стиль никто не отменял — логично надеть велосипедки с толстовкой.

yapokupayu

Что учесть: в таком образе отлично будет смотреться прием колорблок — комлект из ярких однотонных вещей.

Лучше отложить: толстовка не должна оканчиваться на самом широком месте бедер — такая деталь визуально их увеличивает. Край толстовки должен быть или выше, или ниже этого места.

На пробежку

Образ для самых смелых и уверенных. Спортивный короткий топ, велосипедки и массивные кроссовки — рискнули бы так выйти из дома?

yapokupayu

Что учесть: интереснее всего выглядят нарочито контрастные луки — пусть у велоспедок и топа будет разный цвет, принт или отделка.

Лучше отложить: для спорта не подойдут вещи из обычного магазина — идеальные велосипедки стоит искать в спортивном магазине