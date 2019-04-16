Гид по самым модным джинсам: 6 главных моделей этого года

Мода на джинсы меняется стремительно: кажется, еще недавно фэшиониста щеголяли в соблазнительных скинни с заниженной талией — и вот уже это стало моветоном, а на смену чересчур облегающему низу из денима пришли свободные фасоны вроде mom. Чтобы разобраться в том, какие варианты сегодня в фаворе у дизайнеров и звезд стритстайла, мы составили подробный гид с иллюстрациями. А помогла нам в этом стилист, блогер и модный консультант Евгения Постникова (@evpostnikova).

Mom

Некогда асексуальные джинсы mom-fit пришли к нам из 90-х. Раньше такой модели отдавали предпочтение исключительно домохозяйки, однако сейчас все изменилось: удобство стало новым трендом.

“Мамины джинсы” отлично скрывают недостатки фигуры и делают любой образ более броским и современным. Они делаются из мягкого и плотного денима и часто подворачиваются снизу. Сочетать такие джинсы можно с базовыми футболками, короткими пуловерами, белыми рубашками и грубыми маскулинными косухами.

Flare

Flare — любимая модель француженок. Задача подобных джинсов — подчеркивать самую изящную часть женских ног, щиколотку. Этот вариант подойдет для дресс-кодов любой строгости. Так, например, черные укороченные джинсы, дополняющие строгий лук со смокингом, в один момент могут стать частью повседневного образа, дополненного кроссовками и базовым топом.

Варенки

Варенки были несбыточной мечтой для многих девушек в 80-х, теперь же практически каждая может позволить себе такую вещь. При выборе варенок лучше отдавать предпочтение светлым тонам: тогда они подчеркнут ваши изгибы и визуально удлинят ноги. Также важно отметить, что варенки с выделяющимися разводами нуждаются в нейтральном дополнении: однотонный, базовый верх в полной мере подчеркнет броский низ, не конкурируя с ним.

С высокой талией

Такая модель подчеркнет вашу талию и визуально «вытянет» образ. Чтобы джинсы с завышенной талией смотрелись действительно стильно, важно не забывать о том, что они сами по себе достаточно интересны и выразительны, а это значит, что остальные детали вашего образа должны дополнять их, ни в коем случае не «перебивая». Наиболее удачным верхом станут базовые футболки, рубашки, водолазки и пуловеры.

Прямые

В отличие от вариантов с высокой талией, прямые джинсы подходят девушкам с любым типом фигуры. Отличительными чертами такой модели являются мягкие прямые линии и простота кроя — все это делает данный тип джинсов абсолютно универсальным.

Трубы

Суперширокие, мешковатые, почти полностью скрывающие обувь — такие джинсы обожают звезды стритстайла. Во время недель моды лучшего компаньона для составления необычных образов не придумаешь, но для ежедневной носки подобные варианты едва ли подойдут. Однако не упомянуть их просто невозможно — не зря же их буквально не снимают Белла Хадид , Кайя Гербер и другие знаменитости!

Какие джинсы стоит отложить «до лучших времен»

Из моды вышли дырявые и потертые джинсы, модели с низкой посадкой, а также джинсы с нашивками и нарочито кричащими логотипами. Со скинни тоже следует быть аккуратнее: лучше отдавать предпочтение классическим черным и серым моделям и следить за тем, чтобы талия была слегка завышенной.