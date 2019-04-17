Как выбрать удачное платье для большой груди

В женском гардеробе множество разных вещей, но платье по праву занимает там главное место. И нередко пышногрудые дамы испытывают трудности в поиске модели, которая бы выгодно подчеркнула особенности фигуры. Это только кажется, что бюст больше третьего размера — сплошная радость. В реальности это еще и масса неудобств — на животе спать некомфортно, летом жарко, да и наряды не так просто подбирать. Но не все так плохо, как может показаться. Если вы знаете секреты выбора «правильного» платья.

Помните знаменитое фото, на котором молодая итальянская кинодива Софи Лорен пренебрежительно смотрит на грудь своей американской коллеги Джейн Мэнсфилд ? Как потом объясняла свой осуждающий взгляд легендарная знаменитость, смущение вызвало то, что бюст блондинки едва не оказался в ее тарелке. И правда, порой женщины, к которым природа была щедра и наградила пышными формами, выбирают неподходящие платья, в которых выглядят вульгарно. Что нам советуют стилисты?

Главное — удачное белье

Eva.ru

Основной момент при наличии внушительного бюста — действительно хорошее белье, способное удержать все «богатство» и выгодно подчеркнуть его форму. Никаких дешевых бюстгальтеров — только качественные ткани, желательно тех торговых марок, которые отлично себя зарекомендовали.

Среди популярных брендов можно назвать Hunkemoller, Triumph, Milavitsa, Аnita, Curvy Kate, Elomi, Empreinte…

Причем их не всегда можно найти в магазинах, порой приходится заказывать нужную модель через интернет. И никаких бюстгальтеров меньшего размера, которые портят форму груди.

Лучше остановить выбор на плотных материалах, цельнокроеных чашках и широких бретельках, которые помогут уменьшить нагрузку на позвоночник.

Выбираем правильный крой

Очень часто большая грудь наблюдается у полных женщин. Если талия неярко выражена или отсутствует, а размер бедер тоже внушительный, лучше покупать прямые или трапециевидные модели.

Оригинально выглядят и платья с запахом. А вот при наличии тонкой талии и стройных бедер грех не подчеркнуть женственные объемы и вполне можно позволить себе облегающий наряд.

Лучше, если бретельки будут широкими, как и на бюстгальтере, поскольку тонкие не будут выглядеть гармонично. А вот от пышных рукавов и воланов желательно отказаться — они сделают фигуру более массивной, а нам этого не нужно. Подол платья тоже не должен быть слишком объемным.

Eva.ru

А как же декольте?

В нарядных платьях нельзя игнорировать свои преимущества перед худосочными фигурами. Глубокий вырез на груди может помочь вам стать настоящей королевой вечера, притягивая восхищенные мужские и завистливые женские взгляды. В качестве оптимального варианта стилисты предлагают V-образный вырез, который выгодно подчеркивает верхнюю часть груди, но при этом визуально скроет лишний объем, если в этом есть необходимость. Правда, декольтированное платье не всегда уместно, верх может быть круглым, прямоугольным и с рубашечным воротником, который идет практически всем.

Что с цветом

Дизайнеры лояльно относятся к цветовой гамме в платьях для женщин с большой грудью, но призывают избегать резких контрастов между верхом и низом. Вертикальные вставки и рисунок приветствуются — они визуально могут «вытянуть» фигуру и добавить силуэту изящности. И лучше избегать моделей с завышенной талией — тогда акцент на бюсте будет слишком явным и добавит громоздкости образу. По той же причине лучше забыть о поясах, расположенных под грудью.

Длина

В выборе длины платья большегрудым леди советуют отталкиваться от стройности ног. Если они полные — длина до колена или ниже его — удачный выбор, а если изящные — вполне можно надеть и более короткий наряд.

Не игнорируем детали

Обратите внимание, что любые декоративные элементы в области груди лишь добавят объема, которого и так достаточно. Все эти рюшечки, пайетки, карманы и вышивку оставьте дамам с небольшим бюстом. Увеличивающим эффектом обладает блестящая ткань, а также крупный принт — они только усугубят проблему.